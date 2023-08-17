KESK'ten ikinci teklif açıklaması: 'Kabul etmiyoruz'

Yayınlanma: 17.08.2023 - 15:26

Güncelleme: 17.08.2023 - 15:26

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), iktidarın ikinci teklifine sert tepki gösterdi.

KESK tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Tekrardan revize edilmiş gibi görünse de bu tutumu kabul etmiyoruz. Dün alanlardaydık. Bundan sonrada halkamız için fiili ve meşru mücadeleyi esas almaya devam edeceğiz.

Konfederasyonlara bir kez daha hatırlatıyoruz: Hak verilmez, alınır. İktidar eylemlerimiz karşısında teklifinde bir artış yapmış gibi görünse de geride bıraktığımız 6 dönem TİS sürecinde hep karşımıza çıkan, hiçbir zaman tutturulamayan ve gerçek enflasyonun yarısına bile denk gelmeyen öngörülen enflasyonun da gerisinde olan teklifte ısrar edilmektedir.

Kaldı ki enflasyona eşitleyen bir artış sıfır artış demektir! Kabul etmiyoruz."

İKİNCİ TEKLİF BELLİ OLDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme görüşmelerinde, hükümetin ikinci zam teklifini açıkladı.

2024'te ilk 6 ay için yüzde 15, ikinci 6 ay için yüzde 10 zam teklif edildi. 2025 zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 oldu.

Hükümet 2024 için teklifleri birer puan artırırken, 2025 için değişikliğe gitmedi.