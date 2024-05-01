Kıdem tazminatı için yeni formül

Yayınlanma: 01.05.2024 - 13:04

Güncelleme: 01.05.2024 - 13:04

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) Nisan ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Ahmet Öztürk başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, yönetim kurulu ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kıdem tazminatı konusunda iş dünyasının ciddi sorunlar yaşadığını anlatan Başkan Ali Bahar, iş dünyası üzerindeki bu yükü alacak şekilde bir sistemin ivedilikle kurulması gerektiğini belirtti. 2016 yılından bu yana kıdem tazminatı konusunu gündeme getirdiklerini, o dönemde yapılan çalışmaları ve medyanın haber kupürlerinden oluşan “Kıdem Tazminatı Fonu Mücadelemiz” başlıklı raporunu meclise sunan Başkan Bahar, işçi haklarının devlet garantisi altına alınmasının hak kayıplarını ve mağduriyetleri sona erdireceğini söyledi.

Kıdem tazminatı konusunun Türkiye’nin önünde duran büyük bir sorun olduğunu hatırlatan Başkan Ali Bahar, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Belki şu anda 2016'dan beri değişen çok şey yok ama bugün emek yoğun işlerde çalışan firmalarımızda, işçilerin tazminatını ödeyemeyecek durumda olan fabrikalarımız, sanayi işletmelerimiz bulunmaktadır. Kıdem tazminatında, en başta işçilerin hakkını koruyarak, çalışanların hakkının hiçbir şekilde heba olmaması suretiyle muhakkak bir çözüm getirilmelidir. Biz bunu 2016 yılında tespit etmişiz, çalışmaya başlamışız. Bakın yıl 2024, sekiz yıl geçmiş bugün tekrar konuşuluyor. İşletmelerimizin üzerindeki kıdem tazminatı bir şekilde üzerimizden yük olarak alınmalıdır. Bu alınırken işçilerimizin, çalışanlarımızın haklarına en ufak bir halel de gelmemelidir, bunu çok açık ifade ediyorum.”