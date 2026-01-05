2026 Kıdem tazminatı ne kadar oldu? Memur maaş zammı ile kıdem tazminatı ne kadar olacak?

5 Ocak Pazartesi günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamları ile birlikte kıdem tazminatı tavan ücreti hesaplaması da belli oldu. Peki, Kıdem tazminatı ne kadar oldu? Memur maaş zammı ile kıdem tazminatı ne kadar olacak?

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLDU?

Türkiye’de milyonlarca vatandaşın gelirini doğrudan etkileyen sosyal yardım ödemeleri ve bazı yasal ödemeler, memur maaşlarına gelen yüzde 18,60’lik zamla birlikte yeniden belirlendi. Engelli aylığı, 65 yaş aylığı ve evde bakım yardımı yeni zam oranına göre değişti.

Yapılan artış sadece sosyal yardımlarla sınırlı kalmadı. İş dünyasını yakından ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı ile yükümlüleri ilgilendiren bedelli askerlik ücreti de bu değişimden doğrudan etkilendi.

KIDEM TAZMİNATI NE KADAR?

2025 Temmuz ayında kıdem tazminatı tavanı da 53.919 lira 68 kuruş olarak belirlendi. Bu rakam, kamu ve özel sektörde çalışan birçok kişinin hak edişlerini doğrudan etkiliyor.