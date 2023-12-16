Kilosu 1600 lira! İşte İstanbul'da balık fiyatları...

Yayınlanma: 16.12.2023 - 14:09

Güncelleme: 16.12.2023 - 14:16

İstanbul'da geçen seneye kıyasla balık fiyatları geriledi. Balıkçılar bu sene en bol türlerden birinin hamsi olduğunu söylüyor. Palamut geçen seneye göre daha az. Levrek balığı ve çipuranın da fiyatı geriledi. Kalkanın kilosu ise gram altınla yarışıyor. Kalkanın kilosu bin 500- bin 600 civarında seyrederken ıstakozun kilosu 2 bin liradan alıcı buluyor. Balıkçılar kar yağışıyla bu balıklarda da fiyatların düşeceğini söylüyor.

"GÜZEL BİR KAR YAĞARSA BALIK FİYATLARI DİBİ GÖRECEK"

Balıkçı Muammer Arduç, "Tabi geçen seneye rağmen bu seneki fiyatlar, son 1 ay öncesine kadar pahalıydı. Yani yüksekti fiyatlar; ama şu iki haftadır fiyatlar düşmeye başladı. Bunu da neye bağlıyoruz, tabi ki havaların soğumasıyla. İnşallah biraz daha yağışlar bollaşırsa bir de kar bekliyoruz. İnşallah güzel bir kar yağarsa balık fiyatları dibi görecek. Yani ucuzlayacak. Halkın sofrasına ucuz balık girecek. Haliyle bol bol balık yiyecek; ama tabii ki bu arada hamsi bollaşmaya başladı. Bundan 1 ay öncesine kadar hamsinin kilosu 100-120 liraya kadar fırlamıştı. Şu anda 50 liraya kadar düştü hamsi. Diğer balıklar da lüfer balığı 150-200 liraya kadarken 125'e kadar üştü. Levrek balığı olsun çipurada olsun fiyatlarda bir ufak gerileme var. Yani yüzde 10 yüzde 20 gerileme var. Dediğimiz gibi havalar soğudukça fiyatlar daha da düşecektir" şeklinde konuştu.

"BU SENE PALAMUT ÇOK AZ"

Havalar soğudukça fiyatların düşeceğini belirten Arduç, "Geçen sene palamut bolluğu vardı. Halk doya doya palamut yedi. 35 liraya 40 liraya bir kiloluk balığı yedi. Bu sene palamut çok az. Onun için palamutu tezgahlarda fazla göremiyoruz. Palamut balığı hariç diğer balıkları inşallah bundan sonra bol bol yiyeceklerdir ve göreceklerdir. Tezgahlar bolluk içerisinde olacak. Havalar biraz daha soğuduğu müddetçe halk çok ucuza balık yiyecektir. Yani korkmasınlar balık var; denizler balık kaynıyor. Ama neyi bekliyoruz havaların soğumasını. Bir de kar suyu kar yağdığı müddetçe balıkların solungaçlarına kar suyu değdiği müddetçe balık ister istemez yüzeye çıkacaktır; bolluk olacaktır. O zaman da fiyatlar düşecektir. Şu anda halkın en çok tercih ettiği balık hamsi. Hamsi de dediğim gibi yani gün geçtikçe fiyatlar çok çok düşecektir inşallah" dedi.

"KALKANIN KİLOSU BİN 500 İLE BİN 600 LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR"

Balık halinin en pahalı balıklarından birinin kalkan olduğunu ifade eden Arduç, "Yani şu anda kurbanlık diyelim biz buna. Kalkan balığı tabi az çıktığı için, şu gördüğünüz kalkanın kilosu bin 500 ile bin 600 lira arasında değişiyor. Bunun sebeni de az çıkması.İnşallah havalar soğuduğu müddetçe bu balıkta inanıyorum ki 600 lira 700 liraya düşecektir" dedi.

"HAMSİ VE İSTAVRİT BOL"

Balıkçı Erkan Sarıyaprak ise, "Şu anda balık hem etten ucuz hem tavuktan ucuz yani. Balık hem sağlıklı her şeyden de sağlıklı yani. Şu an kuyrukta olması lazım insanların ama talep düşük. İnşallah bekliyoruz müşterileri fiyatlar biraz daha düşer. Hamsi istavrit de bol bu sene. Havalar soğuyunca biraz daha lezzetlenir balıklar. İnşallah bekliyoruz halkımızı" dedi.

"ISTAKOZUN KİLOSU 2 BİN LİRA"

Balıkçı esnafı, "Istakozun kilosu 2 bin lira. Istakozu çoğunlukla turistler yiyor. Restoranlarda çoğunlukla görsel bir balık. Güzel pişirimli, güzel görseller yapıyorlar. Izgara yapıyorlar ortadan ikiye bölüyoruz. Yani burada da çoğunlukla tercih edilen balık yani" dedi.

"FİYATLAR NORMAL "

Metin Ürkmez, "Mırmır balığı almayı düşünüyorum. Eğer bulabilirsem kesimize uygun bir mırmır balığı almayı düşünüyorum. Salı Cuma günleri balık yemeye alışkanlığımız var. Yaklaşık 25-30 senedir Salı ve Cuma günleri balık yeriz. Yani demek ki ayda 8-9 kere balık yiyoruz yani." dedi. Selim Ağıraç ise , "Palamut aldım, tane olarak satılıyor; 130 lira. Fiyatlar piyasaya göre normal yani. Mesela meyve sebzeye göre normal. Meyve sebze ile kıyaslarsan tanesi 300 lira olması lazım; ama et olarak kırmızı et olsun balık olsun geçen seneye göre normal yani " diye konuştu.