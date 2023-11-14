Trabzon'da balık fiyatları sevindirdi! İşte istavritin, mezgitin, levrek ve çipuranın fiyatları

Yayınlanma: 14.11.2023 - 15:54

Güncelleme: 14.11.2023 - 15:54

Ortahisar ilçesinin Moloz mevkisindeki tezgahlarda, hamsi başta olmak üzere mezgit, levrek, çipura ve istavrit tüketiciyle buluşturuluyor.

Balıkçı Gökmen Aydın, havaların soğumasıyla daha çok avlanan hamside bu yıl bolluk beklediklerini söyledi.

"HAVALAR SOĞUDUKÇA BALIK DAHA DA ARTAR"



Balık fiyatlarının bu yıl uygun olduğunu ifade eden Aydın, "İstavritin kilogramı 60, mezgitin 50, levrek ve çipuranın 175, somonun 150, alabalığın 125, tirsinin 75 liradan satılıyor. Bu fiyatlar normaldir. Havalar soğudukça balık daha da artar, vatandaş da bu sene balığa doyar." dedi.

Turgay Özsandıkçı ise 55 senedir balıkçılık yaptığını aktararak, "Şu havalarla birlikte hamsi yeniden kıyılara çıkmaya başladı. Bu denizin hamsisi, balığı bitmez. Avcılıkta kanunlara uyarsak daha iyi olur, vatandaş hamsi yer, balık yer. Palamut bir sene oluyor, bir sene olmuyor. Bu sene yok ama bir dahaki sene bakarsın olur" diye konuştu.



