Kilosu bin lira: Hasadı başladı

11 Ekim 2022 Salı, 07:00

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde özdeşleşen safran bitkisinin hasadı başladı.

Gıda, ilaç, kozmetik gibi birçok alanda kullanılan "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safran bitkisi, havaların erken soğuması nedeniyle erken çiçek açtı. Ağustos ayında ekimi yapılan, ekim-kasım aylarında boyu 15-30 santimetre uzunluğa geldiğinde toplanan safranın, kırmızı renkteki poleni en değerli kısmı olurken, soğanı, mor renkli çiçekleri ile sarı polenleri de satılarak üreticisine gelir kaynağı olan safran dikimi 29 çiftçi tarafından 79 dekar alanda yapıldı.

Safran üreticisi İsmail Yılmaz, bu hafta itibariyle ekimini yaptıkları safranın çiçek açmaya başladığını belirterek, “İnşallah 45 gün civarında çiçek toplamaya devam ederiz. Havalar erken soğudu. Çiçeklenme hızlı başladı. İyi bir sezon olacağını umuyorum” dedi.