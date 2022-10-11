Kilosu bin lira: Hasadı başladı
Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan ve en iyi korunan 20 kent arasında bulunan Safranbolu'da safran çiçeğinin hasadı başladı. Çiçeğin kilosu 1000 lira.
UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde özdeşleşen safran bitkisinin hasadı başladı.
Gıda, ilaç, kozmetik gibi birçok alanda kullanılan "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safran bitkisi, havaların erken soğuması nedeniyle erken çiçek açtı. Ağustos ayında ekimi yapılan, ekim-kasım aylarında boyu 15-30 santimetre uzunluğa geldiğinde toplanan safranın, kırmızı renkteki poleni en değerli kısmı olurken, soğanı, mor renkli çiçekleri ile sarı polenleri de satılarak üreticisine gelir kaynağı olan safran dikimi 29 çiftçi tarafından 79 dekar alanda yapıldı.
Safran üreticisi İsmail Yılmaz, bu hafta itibariyle ekimini yaptıkları safranın çiçek açmaya başladığını belirterek, “İnşallah 45 gün civarında çiçek toplamaya devam ederiz. Havalar erken soğudu. Çiçeklenme hızlı başladı. İyi bir sezon olacağını umuyorum” dedi.
Video Haberler
- Kastamonu açıklarında 5 hortum
- Faytonculuk mesleğinin son temsilcisi: Çırak bulamıyorum
- 'Adana Lezzet Festivali'ne hafta sonu yoğun ilgi
- Maskeye direnen dönercinin 90bin TL cezası silinecek mi?
- Anastasia, Türk donörün iliğiyle hayata tutundu
- Gastronomi kentinin tescilli lezzeti için müze kuruluyor
- İzlediği itfaiyeci eğitimleri hayatını değiştirdi
- Tekstil atıklarını geri dönüştürerek ihracat yapıyor
- Noel Baba Kuş Cenneti, flamingoların evi oldu
- Karadağ'ın fotoğraf sergisi Folkart'ta açıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kiev'de hava sirenleri yeniden çaldı
- İBB'nin dediler... Bakın kimin çıktı!
- 'Uyuşturucu provokasyonu' açıklaması
- Nebati'nin mağazasında montlar dudak uçuklattı
- Yerlikaya 'doğalgaz' dedi, kaçak imalathane çıktı
- BBP'de istifalar peş peşe geliyor…
- Efsaneden 'Zehra Güneş' kıyaslaması!
- 'Kasım ayında herkes her şeyi duyacak'
- Erdoğan'a çok sert 'yolsuzluk' tepkisi
- Patlamalara canlı yayında yakalandı