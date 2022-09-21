'Ayşe hanım' yer fıstığı hasat edildi

21 Eylül 2022 Çarşamba, 07:00

Tarım ve Orman Bakanlığı?na bağlı Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen yerli ve milli 'Ayşehanım' yerfıstığı çeşidinin yetiştirildiği Değirmenocağı Köyü?nde hasat yapıldı. Hasada Vali Erdinç Yılmaz, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Abdullah Çil, üreticiler ve vatandaşlar katıldı. Vali Yılmaz, Osmaniye?nin yerfıstığının başkenti olduğunu kaydetti. Vali Yılmaz, ?Bu da iklimi ve toprak yapısından kaynaklanıyor. Yer fıstığı üretimindeki ve işlemesindeki başarısını devam ettiriyor. Bu başarı da artarak devam ediyor. 350 tesiste 3 bin 500 aile bu alanda çalışıyor. Aynı zamanda Osmaniye ekonomimize, istihdamına ciddi bir katkı sağlıyor. Yaklaşık 127 bin dekar alanda 48 bin ton bu sene fıstık üretimi gerçekleşecek. Fiyatı da bu sene 25 liranın üzerinde seyrediyor" dedi.

'YERLİ ÜRETİMLERİMİZ ARTARAK DEVAM ETSİN İSTİYORUZ'

Yerfıstığının desteklenmesi hususunda da Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde çalıştıklarını belirten Vali Erdinç Yılmaz, ?Bu anlamda da çiftçilerimizi desteklemeye, yanında olmaya her zaman devam ediyoruz. İnşallah yer fıstığının ekonomimize, ülke ekonomimize, Osmaniye'mize katkısının arttırılması için gayretlerimiz sürecek. Ben bu yeni yerfıstığı çeşidi Osmaniye'mize kazandıran, mühendisimize, arkadaşlarımıza bu ürünün ekimini yapan çiftçimizi tebrik ediyorum. Enstitümüz bu anlamda iyi bir başarı elde etti. İnşallah bu milli ve yerli üretimlerimiz artarak devam etsin istiyoruz. Kendi ürünümüzü, kendi tohumlarımızı, kendi milli ürünlerimizi ürettiğimiz sürece de bundan hem çiftçilerimiz, hem ülkemiz, hem hepimiz kazanacağız" diye konuştu.