Limonun başkentinde hasat zamanı

18 Eylül 2022 Pazar, 07:00

Türkiye’nin yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin’in Erdemli ilçesinde önemli bir geçim kaynağı olan limonun erkenci cinsi mayer de hasat başladı. Ülkedeki limon üretiminin yüzde 65’inin yapıldığı Erdemli’de bu senede ortalama 500 bin ton ürün beklenirken, geçen yılın aksine be sene fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü. Mayer cinsi limon bu sene dalında 7-8 TL’den satılmaya başlandı.

Geçimlerini narenciyeden çıkardıklarını aktaran üretici Mehmet Keskin,"Geçimimiz komple limona bağlı. Dalda 7-8 lira civarında. Geçen yıla nazaran girdiler de biraz pahalı" şeklinde konuştu.

Limon bahçesinde hasatta çalışan tarım işçilerden Fatma Karaboğa ise “Aile bütçemizin gelirinin yüzde 80’ini limondan sağlıyoruz. Çocuklarımızı bu şekilde okutup geçimimizi buradan sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.