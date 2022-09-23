Milas Zeytin Hasat Şenliği ‘‘Zeytin için aşkla’’ sloganıyla düzenlenecek
Bu yıl 8.’si gerçekleştirilecek olan Milas Zeytin Hasat Şenliği öncesi ilk toplantı Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat başkanlığında oda, birlik ve STK başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Şenlik bu yıl, 12-13 Kasım tarihlerinde ‘‘Zeytin için aşkla’’ sloganıyla gerçekleştirilecek.
Milas zeytini ile zeytinyağını dünyaya tanıtmak ve üreticiye destek olmak amacıyla düzenlenen Milas Zeytin Hasat Şenliği’nin bu yıl 8.’si gerçekleştirilecek. Milaslılara ve şenlik için Milas’a gelecek olan misafirlere lezzet ve eğlence dolu bir şenlik sunmak amacıyla hazırlanan program için ilk toplantı Milas Belediyesi’nde gerçekleştirildi.
MİLASIN KALBİ BU BÜYÜK ŞENLİK İÇİN ATACAK
Belediye başkanlık makamında Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; başkan yardımcıları Halil Mutlu ve Mehmet Ateş, Milas Belediyesi Özel Kalem Müdürü H.Arda Varol, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Bekir Günay, Milas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Reşit Özer, Milas Süt Üreticileri Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özay Sabancı, Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, 153 No’lu TARİŞ Milas Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Kamil Gül, S.S. 152 No’lu TARİŞ Pamuk Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Halit Şenli, Gıda Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Sezgin, Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Çoban ve Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Celal Devrim katıldı.
LEZZET VE EĞLENCE DOLU BİR ŞENLİK
Süreç içinde devam edecek toplantıda alınan kararlar, önümüzdeki günlerde kamuoyuna sunulacak. Milasımıza yakışır ve keyifli bir şenlik olması için hazırlıklara başladıklarını dile getiren Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Oda, birlik ve STK başkanlarımızın katılımıyla bir marka haline gelmiş olan Milas Zeytin Hasat Şenliği’nin 8.’si için kolları sıvadık. Hemşerilerimiz ve ilçemize gelecek misafirlerimiz için dolu dolu, lezzet ve eğlencenin had safhada olduğu bir program hazırlamak istiyoruz. Planlamalarımız netleştiğinde programı paylaşacağız. Şenliğimiz bu yıl, 12-13 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.” diye konuştu.
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