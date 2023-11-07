Kimya sektörü ekimde ihracatını artırdı

Yayınlanma: 07.11.2023 - 16:58

Güncelleme: 07.11.2023 - 16:58

İKMİB'in açıklamasına göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verileri çerçevesinde, Türkiye’nin ihracatı ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 artışla 22,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

2,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren kimya sektörü ise ekim ayında en çok ihracat yapan ikinci sektör oldu. İlk 10 ayda 25 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren sektör, ülke ihracatından yüzde 11,9 pay aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, şunları kaydetti:

"Ekimde kimya sektörümüz yüzde 3,1 artışla 2,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi ve ülkemiz ihracatından yüzde 11,8 pay aldı. Ülkemizin ekonomisine ve büyümesine en fazla katkıyı sağlayan sektörlerin başında geliyoruz. Ocak-ekim olarak 10 aylık dönemde ihracatımız 25 milyar dolar oldu. Finansmana ulaşım, enflasyon, enerji maliyetleri, yakın coğrafyamızdaki gelişmeler gibi zorlu koşullara rağmen Türkiye’nin en çok ihracat yapan ikinci sektörü olarak ihracatımızı artırmayı başardık. Büyük bir coşku ile kutladığımız Cumhuriyet'imizin 100. yılında, sektör ihracatımızı 30 milyar doların üzerine çıkarmak için çaba sarf ediyoruz.

2000 yılında yıllık 1 milyar 864 milyon dolarlık kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı yaparken bugün aylık olarak 2 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiriyoruz. Cumhuriyet'imizin ikinci yüz yılında refah seviyesi yüksek, güçlü ve gelişmiş bir Türkiye için tüm ihracatçılarımız birlik ve beraberlik içinde emin adımlarla yürüyoruz. Bu bilinçle, kimya sektörü olarak 2030 vizyonumuz doğrultusunda hedeflerimizi gerçekleştirmek için durmadan üretmeye, ihracata ve çalışmaya devam edeceğiz."

EN FAZLA 'MİNERAL YAKITLAR VE ÜRÜNLER' İHRACATI

Verilen bilgiye göre, ekimde kimyevi maddeler ve mamulleri ürün gruplarında mineral yakıtlar ve ürünler ihracatı, 813 milyon 579 bin dolarla kimya ihracatında ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 784 milyon 152 bin dolarlık ihracatla plastikler ve mamulleri yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 236 milyon 735 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı.

EN ÇOK İHRACAT YAPAN ÜLKE

Ekimde en çok ihracat yapılan ilk 10 ülke Hollanda, Rusya, İtalya, ABD, Irak, Almanya, Romanya, Lübnan, İngiltere ve Güney Afrika oldu. Ekim ayında ilk 10 ülke arasında en çok artış yüzde 785,18 ile Güney Afrika'da gerçekleşti.

2023 yılı ocak-ekim döneminde en çok kimya ihracatı yapılan ülkeler ise Hollanda, Rusya, İtalya, Romanya, Almanya, İspanya, ABD, Irak, Belçika ve İngiltere olarak sıralandı.