KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt'tan çağrı: Gelin, İstanbul’u yenileyelim

16 Eylül 2022 Cuma, 04:00

İstanbul’un doğal eşiklerine dayanmış bir kent olduğunu ve yeni yerleşim alanlarının açılmasının altyapıyı tehlikeye sokacağını söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin toplu konut şirketi KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, “Biz bu nedenle yeni alan açmaktan çok var olan yapıları dönüştürmekten yanayız. Mevcut ekonomik koşullarda cazip bir ödeme planı sunuluyor. Bu ödeme şartlarını bize de sunsunlar bir an önce İstanbul’daki riskli 150 bin yapıyı yenileyelim yurttaşlarımızın canı güvende olsun” diye konuştu.

Projenin piyasadaki fiyatları düşürüp düşürmeyeceği sorusunu yanıtlayan Kurt, “İnşaat maliyetleri düşmeden fiyatlar düşmez. Bu proje eğer başarılı olursa evi olmayan bir kısım yurttaşın ev sahibi olmasını sağlar ama var olan maliyeti düşürmez. Unutmayın bu projede fiyatlar ucuz değil ödeme planı avantajlı. Yoksa yapılan konutlar bizim yaptıklarımızdan ucuz değil ki. Metrekaresi 8 bin liraya mal olacak. KDV eklenince 3+1 konutun fiyatı 1.7 milyon TL olur. 20 yılda memur maaşı oranında zamla ödenecek taksitleri hesaplarsak yaklaşık 8.5 milyon liraya gelecek bu evler” dedi.