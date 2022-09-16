CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'konut' tepkisi: 'Banker Erdoğan mısın sen?'

16 Eylül 2022 Cuma, 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “önemli fedakârlıklarla yürüttüğünü” açıkladığı sosyal konut projesi, 2023 seçimleri öncesinde iktidara “milletin parasıyla propaganda yapma” olanağı sağlayacak. İlk gün başvuruları 1 milyona yaklaşan projeye 10 milyon başvuru yapılması halinde TOKİ, 500 TL başvuru ücreti ve ortalama 70 bin TL peşinatla sadece konut satışı üzerinden 22.5 milyar TL’yi kasasına koyacak. Proje, “milletin parasıyla seçim propagandası yapılacağı” gerekçesiyle eleştiriliyor.

“İlk evim” adı verilen projeye, ilk iki günde 1 milyon 500 binden fazla kişinin başvurduğu açıklandı. Yurttaştan “şartları taşımazsa iade edilecek” denilerek 500 TL başvuru ücreti alınıyor. Son tarih olan 31 Ekim’e dek 10 milyon kişinin projeye başvurması durumunda TOKİ, 5 milyar TL kaynağı kasasına koyacak. Öte yandan kasımda yapılacak kura sonrası hak sahiplerinden 2+1 konut için 60 bin 800 TL, 3+1 konut içinse 85 bin TL peşinat toplanacak. Yurttaş, henüz temeli dahi atılmayan konutlar için TOKİ’ye yaklaşık 22 milyar 500 milyon TL’lik kaynak sağlayacak.

TOKİ ÖDEME YAPMADI

Projeyi yürütecek olan TOKİ, “geçmişteki konut projelerinde topladığı başvuru ücretlerini zamanında iade etmediği” gerekçesiyle sabıkalı. Bir çevrimiçi şikâyet platformunda, ücretlerini aylardır geri alamadıklarını” belirten çok sayıda yurttaş bulunuyor.

Yurttaşlardan biri, “Param nerede belli değil. TOKİ’yi aradığınızda karşınızda size çözüm yolu sunan bir muhatap bulamıyorsunuz” diyor. Bir diğeri ise “3 Aralık’ta kura çekildi mesaj da geldi başvuru şartlarını taşımadığım için başvurunuz iptal oldu denildi. 22 Ağustos oldu hâlâ param yatmadı” diyor.

Bu arada bazı eleştirilere göre TOKİ’nin kasasına girecek olan 22.5 milyar TL ile “seçim öncesi yapılacak olan temel atma törenleri finanse edilecek.. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da zamana yayılacak ve art arda gerçekleştirilecek bu törenleri oy toplamak için kullanacağı kaydediliyor.

HAZİNEDEN GÜVENCE VER

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal konut projesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. “Erdoğan, biliyorum seçim öncesi para toplamak için yapıyorsun bunu. Sana inanalım istiyorsan, bu işe müteahhitlerin girmesi için hazineden gelir güvencesi ver. Beşli çeteleri semirttin, asıl fakir fukaranın konutu için garanti ver. Vermezsen, sen de biliyorsun ki bu proje bitmeyecek. Yoksa bu proje bir Banker Yakup zihniyetinden ibarettir. Topla paraları fakir fukaradan, seçim sürecini finanse et. Banker Erdoğan mısın sen?” dedi.