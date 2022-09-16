Yurttaşın büyük umut bağladığı Sosyal konut projesinde fiyat kente göre değişiyor

16 Eylül 2022 Cuma, 04:00

İktidarın “Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi” olarak duyurduğu projenin detayları açıklandıkça karmaşası da büyüyor. İlk gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ev fiyatları bir gün sonra Çevre Bakanı Murat Kurum tarafından farklı açıklandı. Aradaki fark 100 bin liranın üzerinde olunca “Bir günde zam geldi” yorumu yapıldı.

172 BİN TL’LİK FARK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, proje tanıtımında konuşurken 2+1 evler için 608 bin TL, 3+1 evler için ise 780 bin TL fiyat belirleneceğini söylemişti. Ancak bir televizyon programına katılan Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut, “İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde fiyatlar farklı olacak. Orada 2+1’in en küçük olanının fiyatı 780 bin lira olcak. Yine İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerin dışında olan diğer büyükşehirlerde de 608 bin lira ile 780 bin lira arasında bir değerde olacak” diye konuştu.

Hazine arazisi ücretsiz verilecekken fiyatların neden farklı olduğu anlaşılamazken Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da 3+1’ler için dört büyük şehirde farklı fiyatlar olacağını söyledi.

Kurum, “Dört ilde İstanbul, İzmir, Antalya ve Bursa ve diğerleri arasında yüzde 10’luk bir fiyat farkı var. En yüksek 3+1 ev 950 bin lira. Şırnak’ta 608 bin lira, İstanbul’da ise 679 bin lira bedel ile alacak. Evlerin hepsinin standartı aynı” diye konuştu. Kurum ayrıca katlara göre de fiyat farkı olacağını belirterek “Zemin kat kurası çeken daha alt bir fiyat ödeyecek ya da çatı katındaki vatandaş daha az ödeyecek. Orta katlardaki vatandaşlarımız daha çok ödeyecek” dedi.

ARTIŞLAR KORKUTUYOR

TOKİ projelerindeki fiyat artışları ise yurttaşı asıl korkutan konu. Daha önceki TOKİ projelerine başvurup fahiş zamlar nedeniyle ödemeyi tamamlayamayan yurttaşlar isyanını sosyal medyada paylaştı. İnternette bütün firmalarla ilgili şikâyetlerin yapıldığı sikayetvar.com adlı sitede yurttaşlar TOKİ projelerinde karşılaştıkları faiz oranlarını sıralarken bir kullanıcı durumu şöyle açıkladı: “TOKİ ile 113 bin TL’lik anlaşma yaptım. Ben sabit biliyordum üç senedir ödüyorum 650 TL ile başladım ödemeye şu an 950 TL’ye çıktı fiyatı. Borcum da 118 bin TL oldu. Bu nasıl bir iş anlamadım hani faiz yoktu? Bu konuya bir el atmanızı istiyorum.”

YABANCIYA SATIŞ ARTIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde konut satışları geçtiğimiz yılın aynı ayına yüzde 12.7 azalarak 123 bin 491 olurken bir önceki aya yüzde 23 arttı. Temmuzda yabancılara 3 bin 939 konut satılırken ağustosta bu sayı yüzde 33 artışla 5 bin 273’e çıktı.

Asgari ücrete kiralık yok: Kadıköy Geçinemiyoruz Platformu tarafından yayımlanan kiralık konut raporuna göre asgari ücrete temmuz ayında yapılan zamla birlikte yeni asgari ücrete göre kiralanabilecek daire sayısı 2-3 adetlerden 13’e çıkmıştı. Aradan sadece iki ay geçmesine rağmen ağustos ayı itibarıyla bu sayı tekrar 2 kiralık daire ilanına düştü.