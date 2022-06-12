KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt'tan öneri: 'Yeni konut yapmak yerine 1 milyon boş konutu kamulaştırın'

12 Haziran 2022 Pazar, 12:12

Türkiye'de barınma ve riskli yapı sorunu çözüm beklerken KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt’tan yeni bir öneri geldi.

Hükümetin yeni konut üretimi için ayırdığı 30 milyar lira ile günümüz koşullarında ancak 10 bin konut yapılacağını bildiren Kurt, şunları söyledi:

"Bunun yerine İstanbul'da duran boş konutları alıp satması daha faydalı. Çünkü bitmiş konutta finansman maliyeti koymasına gerek yok. Kentte 1 milyona yakın boş konut olduğu söyleniyor. Eğer bu doğruysa bunun 500 bininin sağlam olduğu düşünülürse ve İstanbul'da 300 bin riskli yapı varsa bu riskli yapı stokunu 1 günde taşıma imkanımız olacak.”

Dünya gazetesinden Leyla İlhan'ın haberine göre düzenlenen basın toplantısıyla 3.5 yıllık süreçleri hakkında bilgi veren Kurt, bu uygulamayla kente imar baskısı yapılmayacağını vurguladı; “İstanbul için esas çılgın proje bu yapıların kamulaştırılması" ifadesini kullandı.

"SOSYAL FAYDA SAĞLAYACAĞIZ"



Metrekare maliyetinin 8 bin 500 TL olduğunu belirten Ali Kurt, "100 metrekarelik bir konutun arsa ve finansman hariç inşaat maliyeti 850 bin TL ile 1 milyon TL, buna arsa ve finans maliyeti eklendiğinde bir konutun maliyeti en az 2.5 milyon TL'ye çıkıyor. Arsa maliyeti sıfır olursa da 1.5 milyona satmam lazım. Ancak 1.5 milyon liraya alacak kitle alt gelir grubu mu? Böyle bir alt gelir grubu yok. 4 bin 200 TL asgari ücretin olduğu bir yerde sosyal konut için boşuna enerji harcamam dedim. O nedenle yakında orta gelir grubu için konutlar üreteceğiz. Burada evi olmayanlara öncelik vereceğiz. Öyle bir sosyal fayda sağlayacağız" dedi. Enerjilerini kentsel dönüşüme vereceklerini kaydeden Kurt, "Eskiden yanında olan İBB meclisi varken, şimdi karşımızda olan İBB meclisi var. Eğer meclis bizde olsaydı kaynakları verimli kullanarak 6 ayda ülkeyi çok farklı bir yere getirebiliriz" diye konuştu.

İstanbul Yenileniyor projesine 1 Temmuz 2021 yılında başladıklarını söyleyen Ali Kurt, “Eskiden dönüşüm için verdiğimiz teklif 90 gün geçerliydi. Şimdi 15 güne indi. Akşamdan sabaha inşaat maliyeti değişiyor. 1 yıl ortalama inşaat maliyeti 2 bin 500 TL idi. Şu anda 8 bin 500 TL’ye zor yaparız” dedi.

"TEŞVİK EDİLEBİLİRDİ"

Hükümetin bugüne kadar hep satışı destekleyici çözümler sunduğunu, bunun da pahalılık olarak döndüğünü kaydeden Kurt, "Burada sıralamada yanlışlık var. Halbuki öncelik sıralaması üretimde olmalıydı. Bunun için de sosyal konut ve kentsel dönüşüm projelerinde inşaata yüzde 8 ile 18 arasında değişen KDV'yi sıfırlayarak üretim maliyetini yüzde 15 düşürüp yeni konutu teşvik edilebilirdi" uyarısını yaptı.

İstanbul Yenileme Platformu'nu kurduklarını aktaran Kurt, "Online olarak riskli yapı sahiplerinin başvuru yaparak binasını dönüştürme imkanı sağlamaya başladık. Burada şartımız mülkiyet problemi, plan problemi olmayacak. İstanbul'da 300 bin riskli yapının yüzde 70 ile 80'ini bu kapsamda çözebileceğimizi düşünüyoruz" dedi. İstanbul’da artık mahalle arasında tek blok riskli bina sahibi vatandaşların bile kendilerine başvurabileceğini kaydeden Kurt, bunun örneğinin Beşiktaş ve Kadıköy’de olduğunu söyledi. Burada o günün inşaat maliyeti neyse onu baz aldıklarını belirten Kurt, "Bugün İstanbul'da m2 maliyeti 10 bin lira. Satış maliyetinin de 16 bin lira olması lazım" diye konuştu.