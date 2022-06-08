Konutta yeni öneri: İngiltere modeli uygulansın
Satılık ve kiralık konutta fiyat artışları devam ederken Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği sorunun çözümü için İngiltere'de uygulanan 'kullanım hakkı satışı' yöntemini önerdi.
Satılık ve kiralık konutta fiyat artışı konusunda sektörden yeni bir çözüm önerisi geldi.
Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS), satılık ve kiralık konutlardaki fiyat artışı sorununun çözümü için İngiltere’de uygulanan 'kullanım hakkı satışı' yöntemini önerdi.
NTV'de yer alan habere göre, önerinin ayrıntıları düzenlenen basın toplantısı ile paylaşıldı. Bu modelde, kişiler sadece konutun yapı ömrü boyunca kullanım hakkını satın alıyor, arsa mülkiyeti hak sahibinde kalıyor.
Konutu alan kişiler müteahhite yapım bedelini öderken, yapı ömrü kadar süresince de kira ödüyor. Kullanım hakkı alan kişi, binanın ömrü boyunca konutu çocuklarına miras da bırakabiliyor. Bu model halihazırda Türkiye'de turizm, madencilik ve tarım gibi alanlarda uygulanıyor.
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