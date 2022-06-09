İstanbul'da 30 bin kişi konut mağduru
İstanbul Esenyurt’ta 2015 yılında bitirilmesi öngörülen Innnovia4 projesinde evler hâlâ teslim edilmedi, 4 bin kişi mağdur edildi. Haklarını arayan konut mağdurları dün Esenyurt Belediyesi önünde bir araya geldi. Konutla Dolandıran Hak Sahipleri Platformu, belediye önünde yaptığı açıklamada “Mağduriyetlerimiz giderilsin” dedi.
Platform Başkanı Özlem Hanelçi, Esenyurt’ta 30 bin tüketiciye konut firmalarınca maketten konut satıldığını söyledi: “Bu konutlar, mahalle aralarında konut yapan müteahhitlerce değil, markalı konut üreten, televizyonda ve gazetelerde, ünlü sanatçılar, siyasetçiler ve medyatik simaların tanıtım kampanyaları ile tüketicilere pazarlandı.”
Evrensel’de yer alan habere göre, Innovia 4 projesinden konut alan insanların, yıllardır konutunu teslim alamadığını belirten Hanelçi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Innovia 4 projesinde Esenyurt Belediyesi adına eski belediye başkanınca kat karşılığı inşaat sözleşmelerine organizatör olarak belediye adına imza atıldı. 6502 sayılı yasa gereği projeden satışa başlanmadan çıkartılması gereken kat irtifaklı tapular çıkartılmadı. Esenyurt Belediyesi, arsa sahiplerinin firma ile yapmış olduğu sözleşmelerde organizatördür. Bu görev karşılığında Esenyurt Belediyesi proje arsasından yüzde 2 pay sahibi olmuştur. Bu arsa payının akıbeti konusunda ısrarlı sorularımıza rağmen yetkililerden net bir cevap alınamadı.”
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