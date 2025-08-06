Kira bedellerine yasal fren: 'Hakkaniyet indirimi' gündemde!

Türkiye'de hayat pahalılığıyla birlikte yükselen ev kiraları yurttaşları zor durumda bırakırken, kira tespit davalarına dair önemli bir detay gündeme geldi. Avukat Mücahid Küçük'ün açıklamaları, artan kira bedellerine karşı dava açmayı düşünen milyonlar için dikkat çekici bilgiler içeriyor.

Avukat Mücahid Küçük, kira bedeli tespit davalarında hakimlerin "hakkaniyet indirimi" yapabileceğini belirtti. Küçük, bu indirimin uygulanabilmesi için vatandaşların dava dilekçelerinde bu konuyu açıkça belirtmeleri gerektiğine dikkat çekti.

Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarında yer alan bu indirime ilişkin Küçük şu bilgileri paylaştı:

"Öncelikle şunu belirtmekte fayda var; ülkemizde kira artışlarındaki yüzde 25 sınırından sonra kira bedelleri artık tüketici fiyatlarındaki değişime göre belirleniyor. Belirlenen oran yüzde 43 civarında bir orandı.

Burada hakkaniyet indirimi ise kira bedeli tespiti davası dediğimiz hususta tamamen kanunda geçen bir cümle nedeni ile ‘hakkaniyet' kelimesinden dolayı Yargıtay'ın da yerleşik içtihatlarında sabit olan bir indirimdir.

Hakimler genellikle kira bedeli tespit davalarında bilir kişilere yaptırdıkları bedelden yani taşınmazın boş olarak kiraya verildiğinde elde edilecek kira bedelleri üzerinden ek olarak yüzde 10 ile 20 arasında bir indirim yapmaktadırlar.

Bu indirimin sebebi ise kanunda geçen hakimin kira bedelini hakkaniyete göre belirleyeceği hüküm nedeni ile hakimler hakkaniyet indirimi adı altında bu indirim yapılmaktadır."