Yayınlanma: 27.02.2024 - 20:08

Güncelleme: 27.02.2024 - 20:08

Türkiye genelinde milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren beyan dönemi için az bir zaman kaldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde "Tapu ve nüfus verilerinin incelenmesi sonucunda,kira geliri elde edebilme potansiyeline sahip yaklaşık 4,5 milyon konut analiz ediliyor; kiralık olarak tespit edilen adreslerde fiili tespitler yapılacak." demişti. Peki, Kira beyannamesi nasıl verilir? Kira gelir beyannamesi ne zaman verilecek?

KİRA GELİR VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİYOR?

Kira gelirlerinden kişiye tahakkuk eden vergiler mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenebilecek. Birinci taksitin damga vergisi ile birlikte 31 Mart, ikinci taksitin 31 Temmuz'a kadar ödenmesi gerekiyor.

KİRA BEYANNAMESİ NASIL VERİLİR?

Yurttaşlar internette "www.gib.gov.tr" adresi üzerinden "Hazır Beyan Sistemi"ne giriş yapıp hazırlanan beyanları onaylayarak veya üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak hızlı ve kolay bir şekilde kira beyanlarını verebiliyor.

Ayrıca ikametgahın bulunduğu bölgedeki vergi dairesinde de bu işlem yapılabiliyor. Hazır Beyan Sistemi'ne 7 gün 24 saat ulaşılabiliyor. Mükellefler, vergilerini İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların şubelerinden, alternatif ödeme kanallarından (internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık), PTT iş yerlerinden ve tüm vergi dairelerinden ödeyebilecek.