Kira beyannamesi nasıl verilir? Kira gelir beyannamesi ne zaman verilecek?

Geçen yıl konut ve iş yerinden kira geliri elde edenler için beyan dönemi yakın zaman sonra başlayacak. Peki, Kira beyannamesi nasıl verilir? Kira gelir beyannamesi ne zaman verilecek?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.02.2024 - 20:08
Kira beyannamesi nasıl verilir? Kira gelir beyannamesi ne zaman verilecek?
Abone Ol google-news

Türkiye genelinde milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren beyan dönemi için az bir zaman kaldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde "Tapu ve nüfus verilerinin incelenmesi sonucunda,kira geliri elde edebilme potansiyeline sahip yaklaşık 4,5 milyon konut analiz ediliyor; kiralık olarak tespit edilen adreslerde fiili tespitler yapılacak." demişti. Peki, Kira beyannamesi nasıl verilir? Kira gelir beyannamesi ne zaman verilecek?

KİRA GELİR VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİYOR?

Kira gelirlerinden kişiye tahakkuk eden vergiler mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenebilecek. Birinci taksitin damga vergisi ile birlikte 31 Mart, ikinci taksitin 31 Temmuz'a kadar ödenmesi gerekiyor.

KİRA BEYANNAMESİ NASIL VERİLİR?

Yurttaşlar internette "www.gib.gov.tr" adresi üzerinden "Hazır Beyan Sistemi"ne giriş yapıp hazırlanan beyanları onaylayarak veya üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak hızlı ve kolay bir şekilde kira beyanlarını verebiliyor.

Ayrıca ikametgahın bulunduğu bölgedeki vergi dairesinde de bu işlem yapılabiliyor. Hazır Beyan Sistemi'ne 7 gün 24 saat ulaşılabiliyor. Mükellefler, vergilerini İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların şubelerinden, alternatif ödeme kanallarından (internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık), PTT iş yerlerinden ve tüm vergi dairelerinden ödeyebilecek.


kira haberleri ev sahibi haberleri kiracı haberleri

İlgili Haberler

Son dakika... Kiralarda yüzde 25 sınırlaması kaldırılacak mı? Bakan Tunç'tan yeni açıklama

Son dakika... Kiralarda yüzde 25 sınırlaması kaldırılacak mı? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Duvarını kırdığı kiracısının, şimdi de elektriğini kestirdi!

Duvarını kırdığı kiracısının, şimdi de elektriğini kestirdi!
Bakan Tunç açıkladı! Kiralarda yüzde 25 sınırlaması devam edecek mi?

Bakan Tunç açıkladı! Kiralarda yüzde 25 sınırlaması devam edecek mi?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kurum'un yurttaşla teması: AKP'nin 'Pirus zaferi' gün yüzüne çıkıyor

Kurum'un yurttaşla teması: AKP'nin 'Pirus zaferi' gün yüzüne çıkıyor
Günlük burç yorumları: 28 Şubat 2024 Çarşamba Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 28 Şubat 2024 Çarşamba Kova burcu yorumu
'Herhangi bir davet yapılmadı' demişti... Murat Kurum'dan canlı yayında 'U dönüşü': 'İmamoğlu bugün gelseydi koltuğu hazırdı'

'Herhangi bir davet yapılmadı' demişti... Murat Kurum'dan canlı yayında 'U dönüşü': 'İmamoğlu bugün gelseydi koltuğu hazırdı'
DEM Parti Bitlis adayını değiştirdi… Yeni aday Faruk İşlek kimdir?

DEM Parti Bitlis adayını değiştirdi… Yeni aday Faruk İşlek kimdir?
Birleşmiş Markalar Derneği’nden kredi kartı açıklaması

Birleşmiş Markalar Derneği’nden kredi kartı açıklaması
Sinem Kobal kardeşinin doğum gününü kutladı, görenler çok şaşırdı! Meğer Selena’da o da oynamış…

Sinem Kobal kardeşinin doğum gününü kutladı, görenler çok şaşırdı! Meğer Selena’da o da oynamış…
Emekliye 'Şimşek' ayarı: Erdoğan'ı engellemiş!

Emekliye 'Şimşek' ayarı: Erdoğan'ı engellemiş!
Formula 1’in yeni spikeri olacağı iddia edilen Gökhan Telkenar kimdir?

Formula 1’in yeni spikeri olacağı iddia edilen Gökhan Telkenar kimdir?