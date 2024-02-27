Son dakika... Kiralarda yüzde 25 sınırlaması kaldırılacak mı? Bakan Tunç'tan yeni açıklama

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira fiyatlarında uygulanan yüzde 25'lik tavan zam oranına ilişkin, "Sürenin tekrar uzatılıp uzatılmayacağı Meclis'in takdirinde. Enflasyon hedeflerinin tutturulması durumunda uzatılmaya gerek kalmayacağını belirttik" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.02.2024 - 14:03
Son dakika... Kiralarda yüzde 25 sınırlaması kaldırılacak mı? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kiralarda yasal zorunluluk olarak uygulanan yüzde 25'lik tavan zam oranına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Haber Global'e konuşan Bakan Tunç, yüzde 25'lik kira zam tavanı düzenlemesiyle ilgili, "Sürenin tekrar uzatılıp uzatılmayacağı Meclis'in takdirinde. Enflasyon hedeflerinin tutturulması durumunda uzatılmaya gerek kalmayacağını belirttik" şeklinde konuştu.

"ŞARTLARA GÖRE BELİRLENECEK"

Yasal zorunluluğun günün şartlarına göre değerlendirileceğini vurgulayan Yılmaz Tunç, şunları kaydetti:

"2 yıl önce fahiş kira artışları nedeniyle borçlar kanununa geçici bir madde eklendi. Süre bir yıl daha uzatıldı. Sürenin tekrar uzatılıp uzatılmayacağı Meclis'in taktirinde. Enflasyon hedeflerinin tutturulması durumunda uzatılmaya gerek kalmayacağını belirttik. Yüzde 25 sınırının kaldırılıp kaldırılmayacağı 1 Temmuz yaklaştığında, günün şartlarına göre belirlenecektir."


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