Bakan Tunç açıkladı! Kiralarda yüzde 25 sınırlaması devam edecek mi?

Yayınlanma: 25.02.2024 - 10:29

Güncelleme: 25.02.2024 - 10:29

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kiralarda yasal zorunluluk olarak uygulanan yüzde 25'lik tavan zam oranına ilişkin açıklama yaptı.

Tv100'de katıldığı bir programda konuşan Tunç, 2 Temmuz 2024'e kadar sürecek uygulamaya dair, "1 Eylül’den itibaren kira davalarında arabuluculuk dönemini başlattık. Yüzde 25 kira artışı durumunun sürmesine gerek kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Yılmaz Tunç, uygulamanın son bulmasıyla birlikten fahiş fiyat artışı olmaması için kanun koyucunun takdiri söz konusu olacağını da sözlerine ekledi.

"ELBETTE SERZENİŞLER OLDU"

Adalet Bakanı Tunç, şunları kaydetti:

"Kiralarda fahiş kira artışı nedeniyle mağduriyet oluşmaması için TBMM’de yüzde 25’le sınırlandırıldı. Sonrasında yine bu artışla ilgili endişeler devam etti ve 1 yıl daha uzatıldı. Temmuz itibarıyla sona ermiş olacak tabii bir anda fahiş artış olmaması için kanun koyucunun takdiri söz konusu oldu. Kiracıların mağdur olmaması adına Meclis böyle bir karar verdi. Eski kiracıların kiralarla ilgili elbette serzenişleri oldu. Bir takım sorular yaşandı. 1 Eylül’den itibaren kira davalarında arabuluculuk dönemini başlattık. Yüzde 25 kira artışı durumunun sürmesine gerek kalmayacak."

Konut kiralarında yüzde 25’lik tavan zam uygulamasın 2 Temmuz 2024’e kadar sürecek.