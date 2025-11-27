Kira fiyatlarının en ucuz olduğu 15 il belli oldu!

Yeni asgari ücret için geri sayım sürerken, milyonlarca çalışan hem maaş artışını hem de kiralara gelecek zamları yakından takip ediyor. Geçtiğimiz yılın sonunda bu yıl için net 22 bin 104 TL olarak belirlenen asgari ücretin, 2026’da nasıl şekilleneceği büyük merak konusu.

Öte yandan konut kiralarının en uygun olduğu şehirler de belli oldu. Endeksa verilerine göre, Türkiye’de 15 bin TL altında kira ödenebilen 15 il bulunuyor.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 20–30 ARASI ZAM BEKLENTİSİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, gerçekleşen enflasyon, yıl sonu beklentileri ve refah payının dikkate alınmasıyla asgari ücret için yüzde 20 ile 30 arasında bir artış öngörülüyor. Bu hesaplamaya göre 2026 yılı asgari ücretinin 26 bin 525 TL ile 28 bin 735 TL arasında olması tahmin ediliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal diyalog çerçevesinde tüm tarafların uzlaşmasına vurgu yaparak, “Çalışanlarımızın refahını koruyan ve işverenlerimizin üretim gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

EKONOMİ KURUMLARINDAN PEŞ PEŞE TAHMİNLER

Asgari ücretle ilgili değerlendirmeler yalnızca resmi açıklamalarla sınırlı kalmıyor. Son olarak HSBC’nin yayımladığı Türkiye raporunda, 2026 yılında asgari ücrete yüzde 20’lik bir artış yapılabileceği öngörüldü.

TÜİK verileri ise hane halklarının geçen yıl en fazla harcamayı yüzde 26 oranıyla konut ve kira giderlerine ayırdığını gösteriyor. Bu yıl da harcamalar içinde kira yükünün büyük bölüm oluşturmaya devam ettiği belirtiliyor.

15 BİN TL ALTINDA KİRA ÖDENEBİLEN 15 İL

Endeksa’nın Ekim 2025 fiyatlarına göre hazırladığı listeye göre, ortalama kira bedellerinin en düşük olduğu iller şöyle:

Kilis: 9 bin 867 TL

9 bin 867 TL Aksaray: 10 bin 999 TL

10 bin 999 TL Muş: 11 bin 148 TL

11 bin 148 TL Kars: 11 bin 848 TL

11 bin 848 TL Hakkari: 12 bin 69 TL

12 bin 69 TL Bayburt: 12 bin 701 TL

12 bin 701 TL Isparta: 13 bin 422 TL

13 bin 422 TL Mardin: 13 bin 742 TL

13 bin 742 TL Bitlis: 13 bin 882 TL

13 bin 882 TL Burdur: 14 bin 293 TL

14 bin 293 TL Adıyaman: 14 bin 751 TL

14 bin 751 TL Kütahya: 14 bin 777 TL

14 bin 777 TL Elâzığ: 14 bin 928 TL

14 bin 928 TL Yozgat: 14 bin 969 TL

14 bin 969 TL Kırşehir: 15 bin 64 TL

RAKAMLAR NE ANLATIYOR?

Listenin zirvesindeki Kilis’te ortalama kira, mevcut asgari ücretin yaklaşık yüzde 45’ine denk geliyor. Listenin son sırasında yer alan Kırşehir’de ise kira bedeli bir asgari ücretin yüzde 68’ini oluşturuyor.

Kira fiyatlarının en düşük olduğu illerin büyük bölümünün İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toplanması dikkat çekiyor. Buna ek olarak Akdeniz’den Isparta ve Burdur, Marmara’ya yakın Kütahya gibi şehirler de listede yer alıyor.

KİRA YÜKÜ BÖLGELERE GÖRE DEĞİŞİYOR

Asgari ücret tartışmaları sürerken kira fiyatlarının Türkiye genelinde ciddi farklılık gösterdiği bir kez daha ortaya çıkıyor. Bir yandan maaş artışı beklenirken diğer yandan yaşam maliyetini doğrudan etkileyen kira giderleri, özellikle büyükşehirlerde hane bütçesini zorlamaya devam ediyor.