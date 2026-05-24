Kira ve konut bedellerindeki artış durdurulamazken hükümet gerekçeyi buldu: ‘Dezenflasyona geç tepki veriyor’

DEM Parti Van Milletvekili Gülderen Varli, kira bedelleri ile konut fiyatlarındaki artışı TBMM gündemine taşıdı. Özellikle dar gelirli kesimler, asgari ücretliler, emekliler ve öğrenciler açısından kiralık konut bulmanın her geçen gün daha da güç hale geldiğine işaret eden Varli, kira artışları ve konut fiyatları hakkında yapılan çalışmalar hakkında bilgi istedi. Varli, “Dar ve orta gelirli yurttaşların barınma hakkına erişimini kolaylaştırmaya yönelik hangi somut adımlar atılmaktadır? Kira artışlarının belirli ve öngörülebilir bir oran üzerinden sınırlandırılmasına yönelik bakanlığınızca yürütülen herhangi bir çalışma veya düzenleme hazırlığı bulunmakta mıdır? Konut fiyatlarındaki artışın sınırlandırılmasına yönelik kısa ve orta vadeli politika planlarınız nelerdir?” gibi çeşitli sorulara yanıt istedi.

ŞİMŞEK’TEN YANIT

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yanıtında, uyguladıkları programın nihai hedefinin sürdürülebilir, yüksek ve kapsayıcı büyüme ile kalıcı refah artışını sağlamak olduğunu savundu. Bunun ön koşulunun da fiyat istikrarının tesisi olduğunu belirten Şimşek, program sayesinde dezenflasyon sürecinde ilerleme kaydedildiğini bildirdi.

‘GEÇ TEPKİ VERİYOR’

Şimşek, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hizmetler sektörü dezenflasyon politikalarına daha geç tepki vermekte, kira ve eğitim gibi alt kalemler başta olmak üzere geriye dönük fiyatlama davranışının yüksek olması nedeniyle katılık sergilemektedir” dedi.

Şimşek, sosyal konut hamlesi kapsamında 2023-28 döneminde 500 bin adet sosyal konut, 1 milyon konutluk arsa ve 50 bin işyerine yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Dar gelirli yurttaşlar için İstanbul’da 15 bin adet kiralık konut uygulamasının da yaşama geçirileceğini kaydetti.