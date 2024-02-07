Yayınlanma: 07.02.2024 - 10:04

Güncelleme: 07.02.2024 - 10:04

Ocak ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte iş yerlerine yapılacak kira artış oranı da netleşti. Yurttaşlar, bu gelişmenin ardından kira oranları da merak edildi. Peki, Kira zam oranı ne kadar oldu? 2024 Ocak ev, iş yeri kira artış oranı ne kadar?

OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Kira artış oranı, on iki aylık ortalama enflasyona göre belirleniyor. Buna göre kontrat süresi bu ay dolan iş yeri sahiplerine kiraları için yüzde 54,72 oranında zam yapılabilecek.

ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Geçen ay zam oranı yüzde 53,86 olmuştu.

OCAK AYI ENFLASYON RAKAMLARI

Yılın ilk ayına ilişkin enflasyon verileri belli oldu. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocak ayında yüzde 6,70 artarken, yıllık TÜFE 64,86'ya yükseldi.

TÜFE ocak ayında yüzde 6,70 artarken, yıllık bazda yüzde 64,86'ya çıktı. Enflasyon böylece aylık bazda beş ayın zirvesine çıktı.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ocakta yüzde 4,14 arttı, yıllık bazda yüzde 44,20 oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 6,85, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,68 arttı.