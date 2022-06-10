Kirada çifte kontrat dönemi

10 Haziran 2022 Cuma, 08:57

Hükümetin sosyal tarafların görüşünü almadan, kamuoyunda tartışmaya açmadan bir gece yarısı önergesiyle kira zamlarını yüzde 25'e sabitlemesi kira fiyatlarını adeta patlattı.

Zam sınırlamasından endişe eden ev sahipleri ilandaki kiralık ev ve işyeri kira bedellerine hiç hesapta yokken yüzde 35 ila yüzde 50 zam yaptı. Zam oranı bazı bölgelerde yüzde 100'lere dayandı.

FİYATLAR KATLANDI

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Emlak Müşaviri Salim Taşçı, uygulamayı “Kaş yapayım derken göz çıkarmak” deyimiyle yorumladı. Kanun değişikliği duyulur duyulmaz kiralık ev fiyatlarına adeta zam yağdığını belirten Taşçı, “Ev sahipleri çift haneye koşan yüksek enflasyona rağmen kira zammının yüzde 25'le sınırlanmasına razı olamıyor. Düzenleme duyulur duyulmaz yeni ilandaki 2 bin liralık evlerin kirası 3 bin liraya, 3 bin liralık evler 4 bin liraya çıktı. Bazı bölgelerde artışlar çok daha yüksek oldu” dedi.

VERGİ KAYBI YAŞANIR

Yüzde 25 zam sınırından kurtulmak isteyen ev sahiplerinin 10 yıldır oturan kiracılarını 3 ay önceden haber verip çıkarmaya başlayacağını anlatan Taşçı, “Çıkmak istemeyen kiracı ev sahibiyle çifte kontrat yapıp enflasyona uyumlu zammı kabul eder. Çifte kontratla vergi kaybı yaşanır. 5 yıllık kiracılara tahliye davaları yağar. Yağmaya da başladı. Tuzu kuru ev sahipleri evini kiralamaz, boş bekletir. Geçimini kira geliriyle sağlayanlar çok zor duruma düşer. Herkes kira zammını enflasyona uyarlamak için uğraşır, kiracının da ev sahibinin de rahatı kalmaz" dedi.

Önümüzdeki günlerde ev sahibi-kiracı kavgalarının başlayacağını, tahliye davalarının patlayacağını ifade eden Salim Taşçı, yüzde 25'e sabitlenen kiralar nedeniyle piyasanın kötü etkileneceğini vurguladı. Taşçı, kiralık ev sayısının azalacağını ve ev kiralarının daha da artacağını belirtti.

Ev sahipleri ile kiracılar arasında kira artış oranı üzerinde yaşanan tartışmaların, yeni düzenleme ile çözülmesinin kolay olmayacağı ifade ediliyor.

DOĞALGAZ VE ELEKTRİK ZAMLARI DA SINIRLANSIN

Salim Taşçı, etkileri değerlendirilmeden ‘ben yaptım oldu' anlayışıyla getirilen düzenlemenin kiracılara, ev sahiplerine ve devlete yarardan çok zarar getireceğini ifade etti. Düzenlemenin emlak piyasasında adeta kaosa yol açtığını söyleyen Taşçı, “Devlet ev sahiplerine zam sınırlaması getirmeden önce kendi belirlediği doğalgaz ve elektrik zamlarını yüzde 25'le sınırlamalı. Doğalgaza yüzde 75 zam yapıp kira zammı yüzde 25'le sınırlanınca çelişki oluyor” dedi.