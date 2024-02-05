Kiralarda tavan zam oranı belli oldu

TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasının ardından şubat ayında iş yerlerinde uygulanabilecek kira tavan zam oranı belirlendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.02.2024 - 10:13
Kiralarda tavan zam oranı belli oldu
Abone Ol google-news

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 64,86 aylık yüzde 6,70 arttı. 

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından şubat ayında iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı da belli oldu.

Buna göre; iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 54,72 oldu.

Konut kiralarında ise yüzde 25’lik tavan zam uygulamasın 2 Temmuz 2024’e kadar sürecek.


tüik haberleri kira haberleri kira artışı haberleri

İlgili Haberler

Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor! Bakanlık denetime başladı

Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor! Bakanlık denetime başladı
Kiracılar dikkat! İBB’den kira yardımlarına yüzde 55 zam

Kiracılar dikkat! İBB’den kira yardımlarına yüzde 55 zam
Fahiş fiyat balonu patladı! O şehirde kira fiyatları düşmeye başladı

Fahiş fiyat balonu patladı! O şehirde kira fiyatları düşmeye başladı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon