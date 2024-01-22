Kiracılar dikkat! İBB’den kira yardımlarına yüzde 55 zam

Yayınlanma: 22.01.2024 - 15:33

Güncelleme: 22.01.2024 - 15:33

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentsel dönüşümü hızlandırmak ve İstanbul’un depreme dirençli bir kent haline getirilmesi amacıyla başlattığı kira yardımında güncellemeye gitti.

Hızlı Tarama Yöntemi ile en riskli grupta olduğunu tespit ettiği binalar için yaptığı kentsel dönüşüm kira yardımlara yüzde 55 zam yapıldı. İBB Encümeninden geçen karara göre İstanbul’da ikamet eden maliklere 18 ay boyunca verilen aylık 4 bin 500 TL kira yardımı 7 bin TL’ye çıkarıldı.

Kiracılara 12 ay boyunca sağlanan aylık 4.500 TL yardım da yine 7 bin TL’ye çıkarıldı. Binada ikamet etmeyen maliklere ise 18 ay boyunca aylık 3 bin TL tutarındaki yardım yüzde 50 artırıldı ve 4 bin 500 TL’ye çıkarıldı.

İBB’den kira yardımı alanlar aynı zamanda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın verdiği kira yardımından da yararlanabilecekler.

KİRA DESTEĞİNDEN NASIL YARARLANILACAK?

İBB yetkisinde bulunan Riskli ve Rezerv Alanlar ile hızlı tarama sonucu kendi kendine çökme ihtimali tespit edilen bin 556 binada yaşayan ve kira yardımından faydalanmak isteyen İstanbullular, riskli yapı tespitinin ardından tahliye ve yıkım işlemlerini tamamlayacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilçe belediyesi üzerinden kira yardımına onay vermesi ile İBB kira yardımına başlayacak.