Yayınlanma: 01.07.2024 - 12:34

Güncelleme: 01.07.2024 - 12:34

2022 yılının Temmuz ayında kira artışları yüzde 25'le sınırlarılmıştı. Bu düzenleme 2023'te bir yıl daha uzatılmıştı. Kira zammında yüzde 25 sınırının kalkmasının ardından eski uygulamaya dönülecek. Peki, Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kalktı mı? Kiralarda yüzde 25 zam sınırı ne zaman kalkacak?

YÜZDE 25 ZAM SINIRI KALKTI MI?

Yaklaşık 2 yıldır uygulanan zam sınırı yarın (2 Temmuz) itibarıyla sona erecek.

Haziran enflasyonuyla birlikte ortaya çıkacak veriyle, kiracılara en az yarı yarıya kira zammı yapılabilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir programda ekonomi gündemine dair açıklamalarda bulunmuştu. Kirada yüzde 25 sınırının devam etmesi için bir sebep olmadığını belirten Şimşek; "Kirada yüzde 25 sınırının devam etmesi için bir sebep görmüyorum, çok büyük ihtimalle devam etmez. Kredi fiyatlamasına da müdahale edilmemesi gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.