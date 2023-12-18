Kiraya zamda bahane bitmiyor! Asgari ücreti öne süren ev sahibine CİMER şoku

Yayınlanma: 18.12.2023 - 10:21

Güncelleme: 18.12.2023 - 10:21

Yeni yıla girmeye sayılı günler kaldı. Ancak ev sahipleri bir hafta bile bekleyemedi. Asgari ücret görüşmeleri henüz ikinci toplantısını yaptı, masada rakamlar bile net olarak konuşulmadı. Ancak ev sahipleri belli olmayan asgari ücret üzerinden kiralara zam yapma planı içinde. Ev sahiplerinin bu fırsatı değerlendirerek kiracılara baskı yapması yasal değil.

Alınan tedbirlerle birlikte son aylarda kiralarda yüzde 10-15'lik düşüş görülse de bazı fırsatçılar eski alışkanlıklarından vazgeçemedi.

Sabah'tan Betül Alakent'in aktardığına göre, asgari ücrette en yüksek oran olarak yüzde 50 konuşulurken kimi ev sahipleri ara zamda kapıyı 50'den kimi yüzde 100'den açtı.

"VERMEZSEN ÇIK"

Her zam görüşmesinde ev sahibinin kendisini aradığını belirten bir kiracı, "Bizim ev sahibi komisyondan hızlı. Hemen zammı belirledi kapıma dayandı. 3 bin olan kiramı 7 bin yapmıştı. Şimdi benden 15 bin istiyor. Vermezsen çık diyor" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, son iki yıldır asgari ücret görüşmelerinin başlamasıyla birlikte ev sahiplerinin zam için kapı alındırdığını belirterek, "Asgari ücret zammını kira artırmak için bir bahane olarak görmeye başladılar.

Bazı ev sahipleri kontrat zamanı gelmeden kiracısına asgari ücrete zam geldi sen de artır diyor. Oysa daha 6 ay önce bir zam yapmış. Hal böyle olunca kiracı ev sahibi kavgası başlıyor. Kiracı mahkemeye gidiyor. Dosyalar da artıyor" diyor.

ARA ZAM İÇİN DE ASGARİ ÜCRET BAHANESİ

İSTOÇ İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve gayrimenkul uzmanı Şenay Araç Demir, ev sahiplerinin son iki yıldır ara zam yapmak iççin asgari ücrete yapılan zammı bahane ettiğini söyledi.

CİMER'E ŞİKAYET EDİN

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Av. Ali Güvenç Kiraz, ev sahiplerinin ücretlere yapılan artışları fırsat olarak gördüğünü belirterek, "Maalesef bize de bu yönde çok fazla şikayet geliyor. Zam dönemi dolmadan kiracısının kapısını aşındıran ev sahipleri var." dedi.

Mülk sahibinin ara dönem enflasyon artış zammı ya da asgari ücret artış zammı gibi herhangi bir talep hakkının bulunmadığına dikkati çeken Kiraz, "Bu yasal bir talep değil. Yani hiçbir mal sahibi 'yılbaşı geldi artır', '6 ay doldu artır', 'asgari ücret arttı kirayı artır' gibi talepte bulunamaz. Tek talep hakkı kontrat dönemidir. Kiracı bu şekilde taciz ediliyorsa hem CİMER'e bildirebilir hem de Cumhuriyet Savcılığına şikâyet edebilir" diye konuştu.