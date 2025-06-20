Kirazın kilosu 500 liraya dayandı: Artvinli pazarcı:

Artvin'de pazarcılar artan maliyetlerden, azalan müşteri sayısından ve ödeme sorunlarından dertli. Kirazın kilosu 500 liraya dayandı, kredi kartı ve veresiye ise neredeyse imkânsız.

"KİRAZ BULAMIYORUZ, BULDUĞUMUZU DA SATAMIYORUZ''

30 yıldır pazarcılık yapan Dursun Noyan, "Şu anda kirazın kilosu 400 ila 500 lira arasında. Normalde pazarda marketin yarı fiyatına satardık ama artık bu mümkün değil. Bu yıl yerli kiraz yok, hava şartları kötü geçti, don vurdu. Amasya’dan hiç kiraz gelmedi. Mersin ve Adana'dan gelen az miktarda kiraz ise pahalıya mal oluyor. Bir araçla 100 kasa kiraz gelirken şimdi sadece 10 kasa geliyor. Veresiye verme şansımız yok çünkü dönüşünde mal alma şansımız yok. Kredi kartı soranlar da oluyor ama biz şu an kredi kartından lira çekince 8,5 lira hesaba geçiyor. Bu yüzden kredi kartı kullanmayı çok tercih etmiyoruz. Nakit para bulamıyoruz. Bu dönemde pazarın en yoğun zamanı olması gerekiyordu ama maalesef umduğumuzu bulamıyoruz."

"FİYATLAR PİYASAYA GÖRE UCUZ AMA İNSANLAR ANLAMAKTTA ZORLANIYOR''

Pazarcı Recep Bilir, "Vatandaşın menfaatine satıyoruz; 3 kilo 100 lira ama satışlarımız çok düşük. El arabasıyla üzüm satarak başladık bu işe, şimdi ise bir domatesi 15 liraya almam gerekirken 30 liraya satmak zorunda kalıyoruz" dedi.

Bir diğer pazarcı, Muhammet Çimen, "Fiyatlar piyasaya göre ucuz ama insanlar almakta zorlanıyor. Kredi kartı kullanamıyoruz çünkü müşteri fiyat sorarken kartla uğraşırsak gidiyor. Market gibi sıra yok burada. Veresiye isteyen çok ama sonra ortadan kayboluyorlar. 15 lira kazanacağım diye 300 lirayı çöpe atamam" ifadelerini kullandı.

Çimen, çiftçinin de durumunun kötü olduğunu belirterek, "20 liraya çikolata alınan yerde patates 12,5 liraysa çiftçi batmış demektir" ifadelerini kullandı.

"KREDİ KARTINI DA KABUL EDEMİYORUZ''

Patates satan esnaf ise kredi kartı ve veresiye taleplerinin arttığını ancak bunlara olumlu yanıt veremediklerini belirterek, "Veresiye verirsek 4 araba mal satarız ama sonra ne olacağı belli değil. Kredi kartını da kabul edemiyoruz, sistem buna uygun değil" diye konuştu.

Pazar alışverişi yapan Mahmut Akyıldız da "Şu an karpuz aldık, kilosu 15 lira. Bütçemize göre pahalı. Kredi kartı kullanmıyorum, kullansam da nasıl ödeyeceğim belli değil. Alım gücümüz çok düştü" dedi.