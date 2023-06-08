Kırşehir'de ekmeğe yüzde 28 zam

Yayınlanma: 08.06.2023 - 23:50

Güncelleme: 08.06.2023 - 23:50

Kırşehir Fırıncılar Odası tarafından gelen talep sonrası 3,50 liraya satılan 200 gram ekmeğin fiyatının yükseltilmesi için Kırşehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından çalışmalar başlatılmıştı.

YENİ FİYAT LİSTESİ BELİRLENDİ

Ticaret Bakanlığı’nın onay vermesinin ardından zam yapıldı ve 200 gram ekmeğin fiyatı 4,50 liraya çıkarıldı. Fırıncı esnafından gelen talepler sonrası birlik tarafından Ticaret İl Müdürlüğü ile birlikte yeni bir fiyat tarifesi belirlendi.

Yeni tarifeye göre 200 gram ekmek çeşitlerinin fiyatı 4,50 liraya, 400 gram ekmek çeşitlerinin fiyatı ise 9,00 liraya yükseltildi. 400 gram tam buğday, çavdar, siyez ve mısır ekmeğinin fiyatı 13.00 lira olarak belirlendi.

Fiyatlar 9 Haziran 2023'ten (yarın) itibaren geçerli olacak.