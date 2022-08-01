Kırtasiyeciler müşteri çekmek için kampanyalara başlıyor

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 04:00

Zincir marketler ve alışveriş merkezleriyle rekabet edemeyen ve Perakende Yasası ile düzenleme bekleyen esnafın umutları yine başka bahara kaldı. Yasanın okulların açılacağı sonbaharda ele alınacağını öğrenen kırtasiyeci esnafı artan maliyetleri tüketiciye yansıtmamak istediklerini ancak zincir marketler düzenlenmeden ayakta kalmalarının zor olduğunu açıkladı.

Perakende Yasası yıllardır Türkiye’nin gündeminde. Meclis gündeminde bulunan yasaya göre alışveriş zincirleri her yere açılamayacak, her ürünü satamayacak. İki alışveriş merkezi arasında en az 5 bin metre mesafe bırakılacak.

En önemli hedeflerinden biri küçük esnafı korumak olan yasayla haksız rekabetin ortadan kalkacağı öne sürülüyor. Bu haksız rekabetten yakınan esnaf arasında kırtasiyeci esnafı da var. Artan maliyetlerle batma noktasına gelen esnafın gözü de yasadaydı. Yeni eğitim öğretim yılına yaklaşık bir ay kalan esnaf, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un kapısını çaldı. Muş’a perakende yasasını soran esnaf, ne yazık ki “Yasada ekimden önce bir gelişme olmaz” cevabını aldı.

UCUZLUK KAMPANYASI

İstanbul Kırtasiyeciler Esnaf Odası Başkanı Yavuz Tekçe, yıllardır borçlarla ve maliyet artışları ile boğuşan esnafın zincirler yüzünden satış yapamaz hale geldiğini belirtti. Rekabet için bu yıl zincirlerden daha ucuza satış yapmayı ve kampanyalar düzenlemeyi hedeflediklerini dile getiren Tekçe, esnafa afişler dağıtacaklarını açıkladı.

Birçok ürünü zincir marketlerden ucuz sattıklarını ancak müşterilerin zincirlere olan alışkanlığından dolayı kırtasiyelere uğramadığını söyleyen Tekçe, “Esnafımıza afişler hazırladık. Biz zaten yıllardır hep zarar ediyoruz. Gerekirse bu yıl biraz daha fazla zarar edeceğiz ama müşterimizi geri kazanacağız. İş başa düştü, dev zincirlerle rekabet için elimizden geleni yapacağız. Bu yıl birçok ürünü onlardan ucuza satacağız. Kendi esnafımıza da çağrı yapıyorum. Kısa zamanda çok kâr için pahalı satmayın bu yıl dişimizi sıkalım” dedi.

TESK DESTEKLİYOR

Müşterilerin zincir marketlerdeki bu tarz alışverişleri ucuz olduğu için değil de ayak alışkanlığı ve girmişken alayım mantığıyla yaptığını söyleyen bir diğer isim ise

Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken oldu. Kırtasiyeci esnafının kararını desteklediklerini söyleyen Palandöken, “Bunu her esnaf yapmalı. Çünkü zincirler kamp dönemi sandalye, deniz dönemi şort satıyorlar. Artık çağ değişti her esnaf anlık tepkiler vermeli” diye konuştu.

Derneğin önerisini sorduğumuz Kadıköy’deki bir esnaf ise zarar edecek alanın kalmadığını söylüyor. “Bıçak kemikte. biraz daha derinleşirse ölürüz” diyen esnaf, “Geçen yıl 15 liraya aldığım kuru boyayı bu yıl pazarlıkla 30 liraya alabildim. Normalde 45 liraya satmam gerek ama 35 TL’ye satıyorum. Daha ne kadar zarar edelim” dedi.