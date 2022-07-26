Rekabet Kurulu'ndan Electrolux, Çetinler, Uğur, Miele, Korkmaz ve 2 şirkete soruşturma
Rekabet Kurulu, dayanıklı tüketim malları, soğutma makineleri, elektrikli aletler ve mutfak eşyaları sektöründe faaliyet gösteren 7 teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, söz konusu teşebbüslerin, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırmayı karara bağladı.
Elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, Electrolux Dayanıklı Tüketim Mamülleri Sanayi ve Ticaret AŞ, Çetinler Dayanıklı Tüketim Malları San ve Tic Ltd Şti, Uğur Soğutma Makinaları Sanayi ve Ticaret AŞ, Miele Elektrikli Aletler Dış Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti, Korkmaz Mutfak Eşyaları Sanayi ve Ticaret AŞ, Gençler Ev Araç ve Gereçleri Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi, Punto Dayanıklı Tüketim Malları İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.
Video Haberler
- Yavaş'tan 'Ankapark' için suç duyurusu
- Beykoz'da orman yangını!
- Mustafa Sarıgül yine tüpü tokatladı
- İlyas Salman, isminin hüzünlü hikayesi
- '2 yumurta kırıp yemek' artık lüks
- Şanlıurfa'da korkunç kaza
- Nazan Öncel'den konut fiyatlarına tepki
- Metrobüste tekme tokat dayak
- Erdoğan'dan Babacan ve Davutoğlu itirafı
- Burundan aşılama mı geliyor?
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Babanın nerede olduğunu bilmiyorum'
- 'Mostafa Mohamed, uyum sağlayacaktır'
- Çöp evden kurtarılmıştı: İşte ilk sözleri
- 'Ciddi bir gelişme geriliği mevcut'
- Kılıçdaroğlu: Birkaç ay araç almayın
- Türkiye'de kaç maymun çiçeği vakası var?
- Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
- Cem Küçük için karar verildi
- Duvardaki yazılar dikkat çekti
- 'Erdoğan'ın silahını elinden aldı'