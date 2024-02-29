Kış aylarının sonuna gelirken havaların fazla sıcak olması tarımı vuruyor: Kar yok, üretim zor

Mevsimlerin bir ay kaydığını söyleyen ZMO Başkanı Baki Remzi Suiçmez, “Ekim, bakım ve hasatta sorun yaşanmaması için tarım takviminin güncellenmesi gerekiyor” dedi.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 29.02.2024 - 03:00
Kış aylarının sonuna gelirken havaların fazla sıcak olması tarımı vuruyor: Kar yok, üretim zor
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Şubat ayının sona erdiği günlerde halen hava sıcaklarının mevsim normalleri üstünde seyrediyor olması üreticiyi mağdur etti. Artan fare ve böcek popülasyonu tarım alanlarına zarar vermeye başladı. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Başkanı Baki Remzi Suiçmez, tarım sigortasının önemine dikkat çekti.

Mevsimlerin bir ay kaydığını söyleyen Suiçmez, “Mart ve nisanda düşmesi gereken yağışın mayıs ve haziran ayına kaydığı son yıllarda, kış aylarındaki sıcaklık artışları nedeniyle ürünlerin ekim, bakım ve hasadında sorun yaşanmaması için mevcut tarım takviminin güncellenmesi gerekiyor” dedi.  Nisan ayındaki yağışların şiddetli ve düzensiz olmasının da sel zararına neden olacağını belirten Suiçmez, tarım sigortasının yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi. 

ZMO Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz ise geçen yıla göre yağmurda artış olduğunu ancak kar yağmadığını belirterek “Kar yağışı alamadığımız için yeraltı ve yerüstü kaynaklarımız azalacak. Havaların aşırı sıcak olması fare gibi zararlı organizmaların popülasyonunda da artış yaratıyor. Böcek ve hastalık zararları yaşanabilir. Çiftçiler sürekli ziraat mühendisleriyle arazileri kontrol etmeli” diye konuştu.


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