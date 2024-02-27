Tarım Kredi marketlerinde satılan 'ramazan kolisi' fiyatı cep yakıyor! 'İçinde et ve süt ürünleri yok'

CHP'li Ömer Fethi Gürer, Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde satılan ramazan kolisi fiyatının 449 lira olduğunu belirtti. Fiyatların son derece yüksek olduğunu belirten Gürer, "İçinde et, süt, peynir, zeytin; et ve sütten mamul ürünler de yok" dedi.

ANKA
Yayınlanma: 27.02.2024 - 11:57
Tarım Kredi marketlerinde satılan 'ramazan kolisi' fiyatı cep yakıyor! 'İçinde et ve süt ürünleri yok'
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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde satılan ramazan kolisi fiyatlarının son derece yüksek olduğunu söyledi.

Gürer, yaptığı açıklamada, "Ramazan kolisi, ramazan ayından önce ya bir hayırsever tarafından alınır, dağıtılır ya da vatandaş ramazan kolisi alarak ramazan boyunca ihtiyaçlarını karşılardı" dedi.

"RAMAZAN KOLİSİ 449 LİRA 99 KURUŞ”

2018 yılında ramazan kolisinin 49 lira olduğunu belirten Gürer, "Son 3 yıldır Tarım Kredi Kooperatifleri’ne gidiyorum, ramazan kolisini alıyorum. 2022 yılında 169 lira; 2023 yılında 320 lira; bu yıl ise 449 lira 90 kuruştan ramazan kolisi veriliyor ve içinde aynı ürünler var" ifadelerini kullandı.

Gürer, şöyle devam etti: "Ramazan kolisinin yanına dahi yaklaşmak sorunlu hale geldi. İçinde et, süt, peynir, zeytin; et ve sütten mamul ürünler de yok. Pişirme giderini düşünün, bunun yanı sıra soğan, sebze bunun yanına katkı olarak değerlendirdiğiniz zaman ramazan kolisi dahi artık vatandaşın erişimi için sorunlu hale geldi."

RAMAZAN KOLİSİNİN İÇİNDE NELER VAR?

Gürer, kolinin içindekileri inceleyerek şunları söyledi:

"2 adet çorba, 2 adet 500 gramlık makarna, yarım kilo tuz, yarım kilo çay, 1 kilo kırmızı mercimek, 1 kilo pilavlık pirinç, 1 kilo nohut, 1 kilo şeker, 1 kilo pilavlık bulgur, 830 gram salça, 1 kilo un ve 1 litre yağ bulunuyor. Bunları bir aile Ramazan boyunca değil, birkaç gün içinde tüketir. Artan fiyatlar Ramazan kolilerine de yansıdı. Tarım Kredi Kooperatifinde dahi 449 lira 90 kuruştan satılıyor. Enflasyon durmuyor, gıdada fiyatlar artıyor, yanlış tarım politikaları rafa da yansıyor. Üretici ürettiği üründen para kazanamazken tüketici pahalı ürün alıyor. Ramazan pidesinin 250 gramı 15 lira olarak açıklandı, yani kilosu 60 liraya çıktı. Pideyi, bu ürünleri pişirmek için alınacak malzemeleri de katarsanız artık mutfaktaki yangının büyüklüğünü daha net görmüş olursunuz.”


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