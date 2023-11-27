Kış geldi, motokuryelerin çalışma koşulları yeniden gündemde: Ölümüne çalışıyorlar

Yayınlanma: 27.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 27.11.2023 - 03:00

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) verilerine göre 2023’ün ilk on ayında en az 1634 işçi hayatını kaybederken yüzde 22 ile en çok ölüme yol açan sebep “trafik, servis kazası” oldu. Buna göre 2023’te şu ana kadar 333 işçi trafikte hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili Cumhuriyet’e konuşan Tüm Taşıma İşçileri Sendikası (TÜMTİS) Başkanı Kenan Öztürk, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 13’ncü maddesine göre tehlikeli durumlarda “çalışmaktan kaçınma hakkı”nın bulunduğunu ancak, bu işkolundaki düzensizlikler nedeniyle işçilerin bundan faydalanamadığını söyledi.

‘ÇOĞUNUN SİGORTASI BİLE YOK’

Öztürk, “Motokuryeler tamamen güvencesiz çalıştığı, düzenli maaş yerine teslimat başına ücret aldıkları için hiçbir haktan yararlanamıyorlar. Burada tamamen bir yarış hali devam ediyor, motokuryeler evlerine ekmek götürebilmek için insanlık dışı koşullarda çalışmak zorunda kalıyorlar” diye konuştu.

Çalışma koşulları hakkında yetkililerin gerekli adımları atmadığını belirten Öztürk, “Temel mesele aslında çalışma sistemi. Kuralsız ve düzensiz bir sistem var. Bütün bu oluşan kamuoyu tepkilerine karşın bakanlık hiçbir denetim yapmıyor. Önlem almıyor. Kurye firmaları denetime tabi tutulmuyor. Hatta çoğu işçinin sigortası bile yok” dedi.

Öztürk motokuryelere sendikalaşma çağrısında bulundu.