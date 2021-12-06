Kış lastiği ne zaman takılmalı? Kış lastiği takmamanın cezası ne?
2021 yılı için kış lastiği uygulaması 1 Aralık itibariyle başladı. Uygulamanın başlamasıyla birlikte işletmelerdeki yoğunluklar arttığından birçok kişi kış lastiklerini değiştirmeye başladı ve kış lastiği takmamanın cezasının ne kadar olduğunu merak ediyor.
Hava koşulları nedeni ile kazaların önüne geçmek için yılın belirli zamanlarında, belirli araçları kapsayan bir kış lastiği takma zorunluluğu getirilir. Bu zorunluluğun denetlenmesi ise Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Bakanlığın yetkilendirdiği ekipler tarafından yapılır. Ayrıca sınır kapılarında da Ticaret Bakanlığı’nın ekipleri bu denetimi yapar.
KIŞ LASTİĞİ TAKMA ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Her sene olduğu gibi bu sene de zorunluluk 1 Aralık 2021 tarihinde başladı ve 1 Nisan 2022 tarihinde bitecek. Fakat sürücülerin sadece bu yasak kapsamında değil, 7 derecenin altındaki hava koşullarında, ıslak zeminlerde, ıslak ve çamurlu yollarda takılmalı. Çünkü kış lastikleri, yaz lastiklerine göre çok daha iyi yol tutuşu ve daha güvenli bir sürüş sağlar.
KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI NEDİR?
1 Aralık 2021 tarihinde başlayan kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan sürücülere 835 lira ceza yazılacak. Fakat her sene olduğu gibi, bu sene de 1 Ocak tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığınca yeniden belirlenecek.
KIŞ LASTİĞİ TAKMA ZORUNLULUĞU KİMLERİ KAPSIYOR?
Kış lastiği takma zorunluluğu ticari amaçla yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçları kapsıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan bilgilere göre kamyon, tanker, çekici, otobüs türündeki araçların tahrikli dingil üzerinde bulunan tüm lastiklerin kış lastiği olması gerekiyor. Minibüs, kamyonet ve otomobillerin ise tüm lastiklerinin kış lastiği olması gerekiyor. Ayrıca seyahat esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin tamamının kış lastiği ile değiştirilmesi gerekir.
Fakat zorunlu olmasa da herkesin seyahat güvenliği için, can ve mal kaybını önlemek amacı ile kış lastiği kullanması gerekir. Sadece kendi güvenliği için değil, trafikteki diğer araçların güvenliği ve mağdur olmaması için de kış lastiği kullanılmalıdır.
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