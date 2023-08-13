Kişi başına düşen kredi kartı sayısında artış!

Yayınlanma: 13.08.2023 - 10:00

Güncelleme: 13.08.2023 - 10:00

Son dönemde market alışverişi başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçların karşılanmasıyla kredi kartları günlük yaşamın en önemli parçası haline geldi.

Artık günlük harcamaların büyük bölümü kredi kartlarıyla yapılmaya başlandı.

BirGün'den Havva Gümüşkaya'nın, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nden derlediği verilere göre, bir veya birden fazla kredi kartı olan kişi sayısı haziran itibarıyla 35,1 milyon oldu.

Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) aynı döneme ilişkin verilerine göre de Türkiye’deki toplam kredi kartı sayısı 108,3 milyona ulaşırken kişi başına düşen kredi kartı sayısı da 3 oldu.

DOĞU İLLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Sadece haziran ayında 162 bin kişi hayatında ilk defa kredi kartı kullandı.

Kişi başına düşen ortalama bireysel kredi kartı borcu 22 bin 534 liraya çıktı. Bu borç geçen yılın aynı döneminde 8 bin 781 liraydı. Kredi kartı olan kişi sayısı bir yılda yüzde 9 artarken kişi başına düşen kart borcu yüzde 156,7 arttı.

Ayrıca son 12 ayda kart borcu en hızlı büyüyen illerin Hakkâri, Şırnak, Bilecik, Sinop ve Diyarbakır olması da dikkat çekti.

KART LİMİTLERİ 50 BİNE DAYANDI

Henüz asgari ücrete ve diğer ücretlere ara zammın yapılmadığı haziranda kredi kartı limitleri de yükseldi.

Kart limitleri 50 bin lira ve üzerinde yığıldı. Kredi kartı kullananların yüzde 22’sinin limiti 50 bin-100 bin lira bandında olurken yüzde 22,1’inin limiti de 100 bin liranın üzerine çıktı.

Mayıs’ta limiti 10 bin-50 bin lira bandındaki kartların oranı yüzde 33,4’iken Haziran’da 32,1’e geriledi. Bir diğer ifadeyle 35,1 milyon kredi kartından 7,7 milyonun limiti 100 bin liranın üzerine çıktı.

MARKET VE SAĞLIK HARCAMALARI ARTTI

Son yıllarda kredi kartları temel ihtiyaçların karşılanması ve ‘günü kurtarması’ amacıyla kullanılmaya başlandı.

BKM’nin kart harcamalarının sektörlere göre gelişimine ilişkin en güncel verisi mart ayına ait. Market harcamaları martta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 106 artarak 77 milyar 118 milyon TL’ye çıktı.

Sağlık harcamalarındaki artış da dikkat çeken boyutlara ulaştı.

Kredi kartlarıyla yapılan sağlık, sağlık ürünleri ve kozmetik harcamalarında tutar, martta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 112 oranında artarak 7,1 milyar liradan 15,1 milyar liraya ulaştı.