Kredi kartında ortalama borç 22 bin 534 lira oldu

Yayınlanma: 11.08.2023 - 10:15

Güncelleme: 11.08.2023 - 10:15

Türkiye ekonomisinde yaşanan sorunlardaki artış, her geçen gün daha çok kişinin kredi kartıyla borçlanmasına neden oluyor.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’nin yeni yayımladığı verilere göre bireysel kredi borcu olanların sayısı, Haziran 2023’te Haziran 2022’ye (yıllık) kıyasla 1 milyon 850 bin, Mayıs 2023’e (aylık) kıyasla 70 bin kişi artışla 38 milyon 635 bin kişiye yükseldi. Borç tutarı da yıllık yüzde 80.8, aylık yüzde 4.4 artışla 2.2 trilyon liraya yükseldi. Bu kapsamda yıllık 2 milyon 958 bin, aylık 186 bin kişi artışla 35 milyon 78 bin kişinin bireysel kredi kartı borcu var. Bu tür borcun tutarı da yıllık yüzde 180.1, aylık yüzde 9.9 artışla 790 milyar liraya ulaştı.

‘EK HESAP’ ÇOĞALIYOR

Buna göre Haziran 2022’den Haziran 2023’e ortalama bireysel kredi borcu (riski) 33 bin 72 liradan 56 bin 932 lira, ortalama bireysel kredi kartı borcu 8 bin 781 liradan 22 bin 534 liraya yükseldi.

Yine Haziran 2022’den Haziran 2023’e kredili mevduat (ek hesap) kullananların sayısı 26 milyon 626 binden 27 milyon 704 bin kişi, borç tutarı 51 milyar liradan 124 milyar liraya çıktı. Ortalama borç 1900 liradan 4 bin 468 liraya ulaştı. İhtiyaç kredisi alanların sayısı ise 15 milyon 198 binden 14 milyon 346 bin kişiye inerken borç 498 milyar liradan 753 milyar liraya yükseldi. Ortalama borç 32 bin 785 liradan 52 bin 489 liraya ulaştı.