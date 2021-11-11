Kışlık kurutmalıklara yüzde 60 zam
Şanlıurfa’da tarihi çarşıları süsleyen biber, domates, patlıcan, acur, bamya gibi kurutmalık ürünlere yüzde 60 oranında zam yapıldı. Ürünün az olması, hayat pahalılığı ve artan girdi maliyetlerinin neden olduğu zamdan hem alıcı hem de satıcı şikayetçi oldu.
Kadınların ellerinde hayat bularak, Şanlıurfa’nın tarihi çarşılarını hem kokusu hem de rengarenk görüntüsüyle süsleyen kışlık kurutmalık ürünlere yüzde 60 oranında zam yapıldı. İsot, domates, patlıcan, acur, bamya ve baharatlar gibi kurutmalıklara yapılan zamdan hem esnaf hem de vatandaş şikayetçi oldu. Esnaf, ürünün az olması, hayat pahalılığı ve artan girdi maliyetlerinin zamma neden olduğunu söyledi.
Kışlık ürün satıcılarından Sedat Catın, “Kışlık ürünlerden biber, domates, patlıcan, kabak, acur ve bamya dizleri geçen yıl 13 liradan satılıyordu. Bu yıl ise 20 ile 25 lira arasında satışa sunuluyor. Biber, patlıcan 20 liradan, kabak ve acur ise 25 liradan satılıyor. Geçen yıla göre hem satışlar düştü hem de fiyatlar yükseldi” dedi.
Vatandaşlar fiyatların yüksek olduğunu, yetkililerin artan fiyatları denetlemesi gerektiğini savundu.
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