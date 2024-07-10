KİT’lerde reform adı altında kıyım olacak
KİT’lerde yönetim kurulu üye sayısının 7’ye çıkarılacağı ve 4’ünün hazine ve maliye bakanı tarafından atanacağına işaret edildi.
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK’in ortak toplantısında kamu iktisadi teşebbüslerine (KİT) ilişkin bilgi notu dağıtıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, Türkiye Taşkömürü Kurumu, Türkiye Kömür İşletmeleri, BOTAŞ, TEDAŞ, TPAO, TCDD gibi 19 KİT’te reform yapılacağı açıklaması hatırlatıldı. Bu KİT’lerde yönetim kurulu üye sayısının 7’ye çıkarılacağı ve 4’ünün hazine ve maliye bakanı tarafından atanacağına işaret edilen notta, “Yönetim kurulu başkanı bu isimler arasından atanacak. Böylece kurum bakanlıkların yetkisi dışına çıkarılacak. Bu durumda piyasa şartları göz önüne alınacak, satış ya da kapatılmanın önü açılmış olacaktır” denildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yurttaş ışık yakıp kapatma eylemine katıldı
- ‘Parti içinde en az 50 milletvekili…’
- Üç konfederasyon asgari ücret talebini açıkladı
- ‘Boğazıma yapıştı, paramı ilk gün elimden alıyordu'
- TTB'den o fotoğrafla ilgili açıklama geldi
- 'Bu akşam 21.00'de başlıyoruz!'
- Ülker şikâyet etti, Züber'in reklamları durduruldu
- Ersan Şen: Bu kadar tepki beklemiyordum, pişmanım
- Dolar yıl sonunda o rakamı görecek!
- Emekli için masada 3 formül var!