KİT’lerde reform adı altında kıyım olacak

KİT’lerde yönetim kurulu üye sayısının 7’ye çıkarılacağı ve 4’ünün hazine ve maliye bakanı tarafından atanacağına işaret edildi.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 10.07.2024 - 04:00
KİT’lerde reform adı altında kıyım olacak
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Türk-İş, Hak-İş ve DİSK’in ortak toplantısında kamu iktisadi teşebbüslerine (KİT) ilişkin bilgi notu dağıtıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, Türkiye Taşkömürü Kurumu, Türkiye Kömür İşletmeleri, BOTAŞ, TEDAŞ, TPAO, TCDD gibi 19 KİT’te reform yapılacağı açıklaması hatırlatıldı. Bu KİT’lerde yönetim kurulu üye sayısının 7’ye çıkarılacağı ve 4’ünün hazine ve maliye bakanı tarafından atanacağına işaret edilen notta, “Yönetim kurulu başkanı bu isimler arasından atanacak. Böylece kurum bakanlıkların yetkisi dışına çıkarılacak. Bu durumda piyasa şartları göz önüne alınacak, satış ya da kapatılmanın önü açılmış olacaktır” denildi.


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