Kızılbük Gayrimenkul'den Sinpaş Kızılbük Thermal Wellness Resort'un yapı ruhsatlarına dair davada zafer

Yayınlanma: 06.03.2024 - 17:03

Güncelleme: 06.03.2024 - 17:03

KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş., 06.03.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama ile bir davanın sonuçlandığını bildirdi. Muğla ili, Marmaris İlçesi, Kızılkum Mevkii'nde yer alan ve büyük beklentilerle geliştirilen Sinpaş Kızılbük Thermal Wellness Resort projesiyle ilgili yapı ruhsatlarının iptaline yönelik dava, Muğla 2. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.

Davanın Reddi

Şirket, daha önce 20.11.2023 tarihinde yaptığı açıklamada, projenin yapı ruhsatlarının iptali için Marmaris Belediye Başkanlığı aleyhine Muğla 2. İdare Mahkemesi'nde açılan davanın, şirkete direkt olarak yöneltildiğini belirtmemiş, ancak süreçte aktif olarak yer aldıklarını duyurmuştu. Son gelişme olarak, Muğla 2. İdare Mahkemesi'nin dosya kapsamındaki bilgi, belge ve bilirkişi raporlarını dikkate alarak davanın reddine karar verdiği kamuoyu ile paylaşıldı.

Projeye Yeşil Işık

Bu karar, Sinpaş Kızılbük Thermal Wellness Resort'un geliştirilmesi ve ilerletilmesi yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Projeye yönelik yapı ruhsatlarına dair yaşanan hukuki süreç, şirketin lehine sonuçlanarak, projenin devamı için yeşil ışık yakılmış oldu.

Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., projenin Muğla ve Marmaris bölgesi için turizm ve istihdam açısından büyük önem taşıdığını ve kararın, hem şirket hem de bölgenin geleceği açısından olumlu bir gelişme olduğunu vurguluyor.