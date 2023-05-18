KKM faizinde yeni bir artış dalgası bekleniyor

Yayınlanma: 18.05.2023 - 10:01

Güncelleme: 18.05.2023 - 10:01

Merkez Bankası, döviz ve altın talebini geriletmek kur korumalı mevduata ilgiyi artırmak için yeni bir hamle yaptı. Seçim sonrası ilk iş gününde kredi kartından nakit çekim ile kredi kartıyla kuyum ve döviz alımlarının önünü kesmeyi hedefleyen Merkez Bankası, bankalara dövizden TL’ye dönüşümde gerçek kişiler için ek dönüşüm hedefi getirdi.

Ekonomi gazetesinden Şebnem Turhan’ın haberine göre, banka yönetimlerini acil toplantıya götüren karar sonrası bankacılık sektörü kaynakları Merkez Bankası’nın bu adımla vatandaşı döviz ve altın alımından KKM’ye kaydırmayı hedeflediğini dile getirerek TL mevduat faizlerinin yüzde 40’a geldiği ortamda dövizden dönüşlü KKM faizlerinin de yüzde 50’ye çıkabileceğine dikkat çekti.

Merkez Bankası dün Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliğiyle, bankalara verdiği dövizden TL’ye ek dönüşüm yükümlülüğü eşiklerini, gerçek kişi hesapları için yeniden düzenledi. Buna göre gerçek kişi hesaplarında 26 Mayıs’tan 28 Temmuz’a kadar yüzde 10’un altında ek dönüşüm yapılması halinde eksik kalan tutar kadar bankalar, eksik kalan tutar kadar 6 ay süreyle menkul kıymet tesis edecek. Nisanda getirilen dönüşüm hedeflerinde hem gerçek hem de tüzel kişiler için yüzde 5 TL’ye dönüşüm oranı yer almıştı. Şimdi gerçek kişilerde yüzde 5 artı yüzde 10 ek dönüşüm hedefi getirildi.

28 Temmuz sonra da yüzde 10’a çıkarılan dövizden TL’ye ek dönüşüm oranı yüzde 30’a yükseltilecek ve bu oranı tutturamayan bankalar ise ek Merkez Bankası bankacılık sektörüne gerçek kişiler için ek dövizden TL’ye dönüşüm hedefi getirdi. Bankacılık sektörü kaynakları bu adımların döviz ve altın talebini kısıp KKM’ye ilgiyi artırmayı hedeflediğini ve KKM’ye verilen faizin yüzde 50’ye kadar çıkabileceğini vurguladı.