KKM hesaplarında yeni rekor! 125 milyar dolara dayandı
Kur korumalı mevduatların toplam büyüklüğü 11 Ağustos haftası itibariyle 3,35 trilyon TL'ye yükseldi. Dolar cinsinden büyüklük ise 124,3 milyar dolar olarak kaydedildi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 3 trilyon 282 milyar TL'den 3 trilyon 357,7 milyar TL'ye çıktı.
Aynı haftada krediler 10 trilyon 331,7 milyar TL'den 10 trilyon 371,5 milyar TL'ye gerilerken, mevduat 12 trilyon 593,7 milyar TL'den 12 trilyon 849,2 milyar TL'ye yükseldi.
Tüketici kredileri 1 trilyon 415 milyar TL'den 1 trilyon 421,7 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 854 milyar TL'den 871,9 milyar TL'ye çıktı.
Takipteki alacaklar 170 milyar TL'den, 172 milyar TL'ye yükseldi.
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