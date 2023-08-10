KKM'de rekor artış

Yayınlanma: 10.08.2023 - 15:10

Güncelleme: 10.08.2023 - 15:10

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 4 Ağustos haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı.

Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında tutar artışı sürmeye devam etti.

Bültende yer alan bilgilere göre, KKM hesaplarındaki toplam para 4 Ağustos haftasında 149 milyar 903 milyon lira arttı. Bu artış, haftalık olarak KKM'deki en hızlı yükseliş olarak kayıtlara geçti.

Buna göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları, 3 trilyon 132 milyar TL'den 3 trilyon milyar 282 TL'ye çıkarak yeni zirvesine ulaştı.

Açıklanan verilere göre, 30 hafta üst üste KKM hesaplarında artış yaşandı.