KKM'de rekor artış

BDDK'nin verilerine göre, KKM hesaplarındaki para miktarı 149 milyar 903 milyon TL arttı. Buna göre, KKM hesaplarındaki para tutarı 3 trilyon 282 milyar TL'ye çıkarak yeni bir zirveye ulaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.08.2023 - 15:10
KKM'de rekor artış
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 4 Ağustos haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. 

Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında tutar artışı sürmeye devam etti.

Bültende yer alan bilgilere göre, KKM hesaplarındaki toplam para 4 Ağustos haftasında 149 milyar 903 milyon lira arttı. Bu artış, haftalık olarak KKM'deki en hızlı yükseliş olarak kayıtlara geçti.

Buna göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları, 3 trilyon 132 milyar TL'den 3 trilyon milyar 282 TL'ye çıkarak yeni zirvesine ulaştı.

Açıklanan verilere göre, 30 hafta üst üste KKM hesaplarında artış yaşandı. 


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