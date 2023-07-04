KKM'de artış ivmesi devam etti: Üst üste 24 hafta yükseliş
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 628.3 milyar TL'den 2 trilyon 719,6 milyar TL'ye çıktı. Böylece KKM'de üst üste 24 hafta yükseliş kaydedildi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) 23 Haziran haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı.
Buna göre söz konusu hafta itibarıyla Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 2 trilyon 719 milyar 608 milyon liraya ulaşarak yeni zirvesini gördü.
23 Haziran haftasında KKM hesaplarında 91 milyar 295 milyon liralık artış yaşandı.
Son verilerle beraber 24 hafta üst üste KKM hesaplarında yükseliş kaydedilmiş oldu. Söz konusu 24 haftada hesaplarda 1 trilyon 349 milyar 599 milyon liralık artış yaşandı.
MARTTA FAİZ ÜST SINIR KALDIRILDI
KKM'de 31 Mart'ta faiz üst sınırı kaldırıldı. Alınan kararla KKM'lerde asgari faiz oranı politika faiz oranında olmaya devam ederken, üst sınırı bankalar belirlemeye başladı.
Bu karardan önce yüzde 11.5 olan KKM faizi bu hafta itibarıyla ortalama yüzde 40'ın üzerine çıktı.
STOPAJ İSTİSNASI UZATILDI
31 Mart'tan sonra faizlerinde artmasının etkisiyle KKM'de yükseliş hızlandı. Söz konusu tarihten sonra 1 trilyon 18 milyar 545 milyon liralık yükseliş kaydedildi.
Son olarak geçen hafta AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, kur korumalı mevduat hesabına uygulanan stopaj istisnası 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatıldı.
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