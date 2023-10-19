KKM'de düşüş hızlandı!
Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 13 Ekim haftasında 73 milyar 423 milyon liralık düşüşle 3 trilyon 155 milyar 609 milyon liraya geriledi. Son 8 haftada KKM'deki düşüş 252 milyar 762 milyon liraya ulaştı.
Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında düşüş trendi 8. haftasına girdi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, KKM hesapları 13 Ekim ile biten hafta itibariyle 3 trilyon 155 milyar 686 milyar lira oldu.
6 Ekim haftasında 74 milyar 566 milyon liralık düşüşle rekor kırılmıştı.
Dolar cinsi KKM hesaplarını büyüklüğü ise 114 milyar 152 milyon dolar oldu. Bir önceki haftaya göre 3,5 milyar dolar düşüş yaşandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Metin Akpınar kızlarına her ay bu kadar ödüyormuş!
- Erdoğan’ın Uçankuş’tan haberi var
- Yandaş Sabah 4 ismi hedef gösterdi
- Gelecek Partili vekilden 'ayrımcı' paylaşım
- Erdoğan'dan 'Filistin' mesajı
- Maaşına dev zam!
- Fiili alkol yasağı son sürat devam!
- 'TSK görev almaya hazır'
- Görür'den 'İzmir depremi' açıklaması
- Üç gün milli yas ilan edildi