KKM'de düşüş hızlandı!

Yayınlanma: 19.10.2023 - 14:47

Güncelleme: 19.10.2023 - 14:59

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında düşüş trendi 8. haftasına girdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, KKM hesapları 13 Ekim ile biten hafta itibariyle 3 trilyon 155 milyar 686 milyar lira oldu.

6 Ekim haftasında 74 milyar 566 milyon liralık düşüşle rekor kırılmıştı.

Dolar cinsi KKM hesaplarını büyüklüğü ise 114 milyar 152 milyon dolar oldu. Bir önceki haftaya göre 3,5 milyar dolar düşüş yaşandı.