KKM'de haftalık bazda rekor düşüş gerçekleşti: 'KKM’den çıkış TL mevduata dönmüyor'

Yayınlanma: 13.10.2023 - 16:55

Güncelleme: 13.10.2023 - 16:55

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 20 Ağustos’ta yaptığı düzenlemelerle birlikte, kur korumalı mevduat hesaplarından Türk Lirası hesaplarına geçiş kararı alındı. Kur koruması bulunmayan Türk Lirası hesapları seviyesinde ise artış hedeflendi. TCMB’nin yaptığı düzenlemelerin ardından KKM hesaplarında haftalık bazda düşüş yaşanmaya başladı.

Buna göre 6 Ekim itibarıyla KKM hesaplarında haftalık bazda 74.56 milyar liralık rekor bir düşüş görüldü. 6 Ekim haftasında kur korumalı mevduat hesaplarının toplam büyüklüğü 3,23 trilyon TL'ye gerilerken, dolar bazında ise 121 milyar dolardan 117,7 milyar dolara düşüş gerçekleşti. KKM bakiyesindeki haftalık düşüşe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Enuygun Finans Kıdemli Finans Ürünleri Müdürü Esin Abacı “Faiz oranı artışının devam edeceğini, yatırımcıların TL mevduat hesaplarına ilgisinin artacağını düşünüyorum” dedi.

"KKM’DEN ÇIKIŞ MEVDUAT DIŞI FİNANSAL ARAÇLARA GİDİYOR"

20 Ağustos 2023 tarihinden itibaren KKM hesaplarındaki bakiyelerde gerileme görüldüğünü belirten Abacı, KKM’den rekor çıkış olmasına karşın, bunun mevduata dönmediğine dikkat çekti.

Abacı, “bankaların, KKM hesaplarından TL mevduat hesaplarına dönüşü teşvik etmek için mevduat faizlerine ek özel faiz oranı sunması ve KKM faizlerinin düşmesi ile kur korumalı mevduat hesaplarında özellikle 29 Eylül - 6 Ekim haftasında rekor bir düşüş meydana geldi. Bu tabloya baktığımızda KKM’den 74,56 Milyar TL’lik çıkış gerçekleştiğini fakat TL mevduatlardaki artışın sadece 16,5 milyar TL olduğunu görüyoruz. Özetle KKM’den çıkışların istenilen oranda TL mevduat hesabına dönmediğini söylemek mümkün.

Banka mevduat faiz oranlarının yıl sonu beklenen enflasyon oranının altında kaldığı sürece KKM’den TL mevduata geçişin önümüzdeki dönemde de hedeflenen boyutta olmayacağını düşünüyorum. KKM’den çıkan paranın mevcutta yaşadığımız durumun bir benzeri olarak başka finansal araçlarda değerlendirileceğini öngörüyorum. TL mevduat hesaplarındaki faiz oranı artışının önümüzdeki dönemde devam edeceğini, yatırımcıların TL mevduat hesaplarına ilgisinin görece artacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.