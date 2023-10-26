KKM'de rekor düşüş!

Yayınlanma: 26.10.2023 - 14:59

Güncelleme: 26.10.2023 - 14:59

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında düşüş trendi 9. haftasına girdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 20 Ekim haftasına ilişkin haftalık bülteni yayımladı.

Buna göre, söz konusu hafta itibarıyla KKM hesaplarında 85 milyar 512 milyon liralık düşüş yaşandı.

Böylece KKM hesaplarında en yüksek haftalık düşüş gerçekleşmiş oldu.

20 Ekim haftasında KKM hesaplarının toplam mevduatı ise 3 trilyon 70 milyar 175 milyon lira oldu.