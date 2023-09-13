KKM'den çıkış yolları aranıyor: Bazı özel bankalar yeni giriş ekranını kapattı

Yayınlanma: 13.09.2023 - 10:02

Güncelleme: 13.09.2023 - 10:11

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in kademeli bir şekilde KKM’den çıkılacağını açıklamasının ardından bankalar harekete geçti.

Bankalar, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarından çıkış sürecini hızlandırmak için harekete geçti.

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, kamu bankaları genel olarak politika faizinin 3 puan üstünü yani yüzde 28 faiz verirken birçok özel banka KKM’de yeni giriş ekranını kapattı.

Kamu bankaları TL mevduat faizlerinde yüzde 37-38 teklif ederken KKM’den dönen TL mevduatlarda ise faiz oranı yüzde 43’e kadar çıkıyor.

TL mevduat faizlerinin yüzde 33’lerden başladığı özel bankaların bir kısmı yeni KKM girişlerini kapattı.

Özel bankalarda KKM’den TL’ye dönen mevduatlar için faiz oranları ise yüzde 45’e kadar çıkıyor.

Yurttaş, yüzde 33 faiz uygulanan 1 milyon TL’lik bir TL mevduat sahibi 3 aylık vadeyi seçtiğinde aylık 29 bin TL para alırken, KKM’den çıkarak TL mevduata parasını yatıran ve 3 aylık vadeyi seçen mudi 1 milyon TL’sine karşılık aylık olarak yaklaşık 38 bin TL alacak.

TL'YE DÖNÜŞ ORANI DÜŞÜK SEVİYEDE

Uzmanlar KKM’ye girerken kazananların çıkarken de kazanmaya devam ettiğini vurguluyor.

Bankacılık kaynakları Kur Korumalı Mevduat hesaplarından çıkanların oranı yüzde 20’yi aşarken çıkan paranın önemli bir bölümünün döviz, altın ve hisse yatırımına gittiğini söylüyor.

Kaynaklar KKM hesaplarından TL’ye dönüş oranlarının yüzde 8-9’larda kaldığını hala büyük bir bölümünün yani yüzde 70 civarında bir oranın KKM’de kalmaya devam ettiğine dikkat çekti.

20 MİLYAR TL GERİLEDİ

Kur korumalı mevduatlarda (KKM) geçen hafta yine geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre KKM büyüklüğü geçen hafta 20,3 milyar TL düşüşle 3,35 trilyon TL olarak kaydedildi.

Önceki haftayla birlikte son iki haftada KKM’de düşüş 60 milyar TL’yi buldu. Dolar cinsinden bakıldığında ise KKM büyüklüğü 125,6 milyar dolar oldu.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN KKM AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NTV'de katıldığı programda KKM’den bir çıkış stratejileri olduğunu ve kademeli olarak gideceklerinin altını çizdi.

Bakan Şimşek, Türk Lirası'nı cazip hale getireceklerin belirterek şunları kaydetti:

“KKM şu anda bir realitedir. Bu realiteden zamanla bir çıkış stratejisi ortaya koyacağız. Mevduat sahipleri müsterih olsun. Kendileri açısından herhangi bir önemli değişikliğe gitmeyeceğiz. Lira mevduatını cazip hale getirdiğimizde, ülkede makro finansal istikrarı kalıcı şekilde tesis ettikçe, rezervlerimizi güçlendirdikçe farklı bir strateji izleyebiliriz. Bugün itibarıyla KKM devam edecek. Dönemsel olarak birtakım konularda yönlendirme noktasında bankalar için makro ihtiyati bir çerçeve ortaya koyabiliriz.”