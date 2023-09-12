KKM devam edecek mi? Mehmet Şimşek açıkladı

Yayınlanma: 12.09.2023 - 10:14

Güncelleme: 12.09.2023 - 10:14

İktidar, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarından çıkış planları yapıyor.

Geçen hafta kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 3 trilyon 368,7 milyar TL'den 3 trilyon 348,3 milyar TL'ye indi.

Son iki haftada KKM'de düşüş 60 milyar TL'yi buldu. Dolar cinsinden bakıldığında KKM büyüklüğü 125,6 milyar dolar oldu.

NTV'ye açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KKM ve OVP'ye ilişkin konuştu.

REZERV MİKTARININ ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

KKM hakkında çok fazla konuşmayı tercih etmediğini belirten Bakan Şimşek, önceliklerinin OVP'yi uygulamak ve rezerv miktarını arttırmak olduğunu ifade etti.

KKM'den kademeli olarak çıkış stratejilerinin olduğun söyleyen Şimşek, "KKM şu anda bir realitedir. Bu realiteden zamanla bir çıkış stratejisi ortaya koyacağız. Mevduat sahipleri müsterih olsun. Kendileri açısından herhangi bir önemli değişikliğe gitmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

KKM DEVAM EDECEK Mİ?

Mehmet Şimşek, KKM'nin devam edeceğini belirterek şunları kaydetti:

"Lira mevduatını cazip hale getirdiğimizde, ülkede makro finansal istikrarı kalıcı şekilde tesis ettikçe, rezervlerimizi güçlendirdikçe farklı bir strateji izleyebiliriz. Bugün itibarıyla KKM devam edecek. Dönemsel olarak birtakım konularda yönlendirme noktasında bankalar için makro ihtiyati bir çerçeve ortaya koyabiliriz."

Merkez Bankası'nın KKM'den dönüşte döviz talebini karşıladığını da dile getiren Bakan Şimşek,"Belli bir seviyeyi hedefleyerek onu korumak için rezerv harcayayım' diye bir şey yok" dedi.

"KUR HEDEFİMİZ YOK"

TCMB ve hükümetin bir döviz kuru hedefi olmadığını altına çizen Şimşek, "Dolayısıyla bir seviyeyi korumak üzerinde müdahale noktasında bir irade yok. Kur korumalı üzerinden gelen talebi karşılamak makuldür, kurala dayalıdır" ifadelerini kullandı.